Австралийская пловчиха побила второй мировой рекорд за два дня

В финале Маккиоун проплыла дистанцию за 57,33 секунды. Она превзошла свое же достижение (57,45), установленное в 2021 году. В пятницу Маккиоун установила мировой рекорд на дистанции 50 метров.

Маккиоун 22 года, помимо трех золотых и одной бронзовой медали Олимпийских игр в Токио, на ее счету четыре золотые и восемь серебряных наград чемпионатов мира. Также австралийке принадлежит рекорд в плавании на спине на дистанции 200 м (2.03,14).