Анастасия Шкурдай и Алина Змушко завоевали серебро и бронзу на этапе Кубка мира по плаванию в Венгрии

Источник: НОК РБ

В заключительный день соревнований были разыграны 13 комплектов наград, наши спортсмены были представлены в двух финалах вечерней программы. Первую медаль Кубка мира — 2023 нашей команде принесла Анастасия Шкурдай. На дистанции 200 м на спине у женщин белоруска финишировала второй (2 минуты 09,67 секунды), всего на одну десятую секунды опередив канадку Кайли Масс. Победу с пятисекундным отрывом и рекордом турнира отпраздновала Кейли Маккиоун из Австралии.

Спустя несколько минут после «серебряного» заплыва Шкурдай состоялся финал на дистанции 50 м брассом среди женщин, в котором участвовала наша Алина Змушко. Один бассейн белоруска преодолела за 30,53 секунды, что в итоге принесло ей бронзовую медаль. Победительницей Кубка мира в этом виде программы стала Бенедетта Пилато из Италии, второй финишировала ирландка Мона Макшерри.