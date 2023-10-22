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22:27 (мск), источник: БЕЛТА

Анастасия Шкурдай и Алина Змушко завоевали серебро и бронзу на этапе Кубка мира по плаванию в Венгрии

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Венгрии Будапеште завершился третий и последний этап Кубка мира по плаванию, на котором в нейтральном статусе выступили четыре белорусских спортсмена, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: НОК РБ

В заключительный день соревнований были разыграны 13 комплектов наград, наши спортсмены были представлены в двух финалах вечерней программы. Первую медаль Кубка мира — 2023 нашей команде принесла Анастасия Шкурдай. На дистанции 200 м на спине у женщин белоруска финишировала второй (2 минуты 09,67 секунды), всего на одну десятую секунды опередив канадку Кайли Масс. Победу с пятисекундным отрывом и рекордом турнира отпраздновала Кейли Маккиоун из Австралии.

Спустя несколько минут после «серебряного» заплыва Шкурдай состоялся финал на дистанции 50 м брассом среди женщин, в котором участвовала наша Алина Змушко. Один бассейн белоруска преодолела за 30,53 секунды, что в итоге принесло ей бронзовую медаль. Победительницей Кубка мира в этом виде программы стала Бенедетта Пилато из Италии, второй финишировала ирландка Мона Макшерри.

Также на соревнованиях в столице Венгрии выступали наши Илья Шиманович, который занял 5-ю позицию на полтиннике и 9-ю на стометровке брассом, а также Анастасия Кулешова, лучшим результатом которой стало девятое место на дистанции 100 м баттерфляем.

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