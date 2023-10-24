Российским пловцам позволили выступить под своим флагом. И они не пощадили соперников

Российские пловцы устроили шторм в бассейне южноафриканского Дурбана, где состоялись соревнования по плаванию в рамках Игр БРИКС. 29 наград, из которых 22 — золотые, за четыре соревновательных дня — такое даже на Универсиаде представить сложно. Наши юниорки и юниоры просто разметали всех соперников. Хотя и с другими странами поделились.

Надежды российского плавания

В ЮАР соревновались молодые пловцы из четырёх стран мира. Всероссийская федерация плавания отправила на соревнования сильную команду юных звёзд с мировой рекордсменкой Евгенией Чикуновой во главе. Для наших ребят и девушек этот турнир стал контрольной тренировкой перед стартующим через месяц в Санкт-Петербурге чемпионатом России на короткой воде.

Чикунову лишний раз представлять болельщикам не надо. Выпусти её сейчас на международные старты — будет рвать и метать в брассе. Она — суперзвезда.

Дарья Клепикова в последние года полтора всё время на пьедестале на спринтерских дистанциях. Роман Акимов потихоньку напрягает сильнейших кролистов страны на крупных соревнованиях, взял две бронзы Кубка России. Анастасия Маркова начинает составлять конкуренцию Светлане Чимровой в баттерфляе, особенно на дистанции 200 метров. Алексей Ткачёв вмешивается в спор лучших спинистов России и уже завоевал серебро на чемпионате и Кубке на дистанции 200 метров. Совсем ещё юная Влада Егги в свои 15 лет стала обладательницей Кубка России в плавании на спине. Георгий Глазунов выходит на лидерские позиции в брассе. Андрей Волков набирается опыта, чтобы ворваться в число лидеров в баттерфляе. Проще говоря, были собраны вместе главные надежды российского плавания на ближайшие сезоны.

Источник: ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЛАВАНИЯ

Флаг России никто не запрещал

Свой статус наши спортсмены оправдали, несмотря на холодную, по мнению Влады Егги, воду в соревновательном бассейне. В первый же соревновательный день россияне завоевали девять наград — семь золотых, по одной серебряной и бронзовой. В остальные дни медальный счёт постоянно увеличивался, в итоге россияне завоевали 22 золотых, шесть серебряных и бронзовую медаль.

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Евгения Чикунова, что вполне естественно, спокойно забрала все дистанции в брассе, выиграла 200 метров комплексом, а также стала чемпионкой Игр в составе кролевой и комбинированной эстафет 4×100 метров и в составе кролевой 4×50 метров. Что ни старт — то победа. Но это не неожиданность. Сенсацией было бы поражение на любой из коронных дистанций.

Вообще, все наши спортсмены из ЮАР уехали с золотыми медалями, и только у Волкова нет побед в личных заплывах, хоть и есть победа в эстафете. Шикарное достижение! Даже на Универсиадах, куда Россия зачастую отправляет профи против любителей, такое сложно представить. Да, конкуренция была не очень высокая, но всё равно — россияне забрали, кажется, максимум золота.