Колесников о том, подаст ли заявку на нейтральный статус: «Если только ты считаешь себя никем и готов отвернуться от всех, тогда да. Но это не моя история»
Пловец Климент Колесников объяснил, почему не подал заявку на нейтральный статус.
Пловец Климент Колесников объяснил, почему не подал заявку на нейтральный статус.
Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для нейтрального статуса российских спортсменов, включая допуск только к личным стартам и максимум по одному пловцу на каждую дистанцию.
— Мы уже разговаривали после того, как World Aquatics опубликовала критерии допуска на международные соревнования. Прошло пару месяцев, уже уложилась в голове вся эта история?
— Мое отношение к этому не изменилось. Это все ненормально.
— Не было желания отправить заявку и посмотреть, что придет в ответ?
— Нет. Даже если все это получить, что это даст? Утешить самого себя? И что дальше?
— Выступить на чемпионате мира в Дохе.
— Если только ты считаешь себя никем и готов отвернуться от всех, готов к тому, чтобы все от тебя отвернулись, тогда да. Но это не моя история.
— В других видах спорта ездят на старты в нейтральном статусе и возвращаются нормально. Или у вас есть какое-то общекомандное решение — в нейтральном статусе не еду?
— Мы не собирались с ребятами, чтобы обсуждать это. Но в команде, думаю, все одного мнения, — двукратный олимпийский призер в плавании Климент Колесников.