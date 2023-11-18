Колесников о том, подаст ли заявку на нейтральный статус: «Если только ты считаешь себя никем и готов отвернуться от всех, тогда да. Но это не моя история»

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для нейтрального статуса российских спортсменов, включая допуск только к личным стартам и максимум по одному пловцу на каждую дистанцию.

— Мы уже разговаривали после того, как World Aquatics опубликовала критерии допуска на международные соревнования. Прошло пару месяцев, уже уложилась в голове вся эта история?

— Мое отношение к этому не изменилось. Это все ненормально.

— Не было желания отправить заявку и посмотреть, что придет в ответ?

— Нет. Даже если все это получить, что это даст? Утешить самого себя? И что дальше?

— Выступить на чемпионате мира в Дохе.

— Если только ты считаешь себя никем и готов отвернуться от всех, готов к тому, чтобы все от тебя отвернулись, тогда да. Но это не моя история.

— В других видах спорта ездят на старты в нейтральном статусе и возвращаются нормально. Или у вас есть какое-то общекомандное решение — в нейтральном статусе не еду?