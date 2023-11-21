Шиманович и Змушко взяли два серебра на чемпионате России по плаванию на короткой воде

Нашу страну на турнире представляют девять спортсменов: Илья Шиманович, Григорий Пекарский, Виктор Стаселович, Константин Курочкин, Руслан Скоморошко, Антон Кнышев, Арсений Боржаков, Алина Змушко и Алеся Акинчиц. Во второй соревновательный день состоялся финальный заплыв на дистанции 100 метров брассом у мужчин, второе место в котором занял лидер нашей команды Илья Шиманович. Минчанин преодолел дистанцию за 56,55 сек., всего шесть сотых секунды уступив москвичу Данилу Семьянинову. Также серебро на полтиннике у женщин завоевала Алина Змушко: результат белоруски составил 29,66 сек., что на 12 сотых секунды медленнее времени чемпионки Евгении Чикуновой из Санкт-Петербурга.

Ранее в утренней программе вторника на старт предварительных заплывов выходили пятеро представителей Беларуси. На стометровке баттерфляем Григорий Пекарский пробился в полуфинал с 12-м результатом, Арсений Боржаков занял 35-е место среди 142 участников. На дистанции 200 м кролем оба белоруса остались без финала: Константин Курочкин показал 19-е время, а Руслан Скоморошко — 44-е среди 168 человек. На дистанции 800 м вольным стилем у женщин в шаге от прохода в решающий заплыв остановилась Алеся Акинчиц, расположившись на 9-й позиции.