«Кто-то глотку порвет за нейтральный статус»: интервью пловца-рекордсмена

«Не разочаруюсь, если не будет Олимпиады»

— Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сказал, что чемпионат России по плаванию в Санкт-Петербурге ничем не хуже игр «Зенита» по интересу среди зрителей. «Зенит» невозможно представить без Вендела и Клаудинью. Кого из мировых топ-звезд тебе не хватает на соседней дорожке?

— Да мне пока своих ребят хватает. Тем более сейчас все подтягиваются и все быстрее плывут с каждым годом.

— Кто главный соперник в этом сезоне и в следующем?

— Это наша четверка в финале 50 метров спиной — (я), Самусенко, Лифинцев и Рылов.

— Подходили к чемпионату России как к самому главному турниру сезона?

— Нет. Подходил к старту со своими целями и задачами, потому что подготовка была своеобразная. Если говорить о рекордах, то все их хотят всегда. Но жадинами тоже быть не надо.

— Многие пловцы говорят, что Игры дружбы для них станут главным стартом в следующем сезоне. Почему никто уже не рассчитывает поехать на Олимпиаду?

— Вот у меня есть следующий старт в сезоне, это Кубок Сальникова, и я думаю о нем. После него уже буду о чемпионате России, который весной, а дальше будем смотреть по ситуации. Я уже изначально был настроен на то, что мы, скорее всего, не поедем на Олимпийские игры, и когда узнал, что будут Игры дружбы, решил, что они будут главным стартом сезона, потому что их так и обозначили. Тут нет особого выбора, куда готовиться. Если сейчас мы можем выбирать для себя чемпионат России или Кубок Сальникова, то в следующем году этого не будет. Либо нас допустят до Олимпийских игр и мы поедем туда, либо это Игры дружбы. Пока мы готовимся к Играм дружбы.

— Смирились уже с тем, что на Олимпиаду не поедем?

— Не то чтобы смирился, просто акцентировал внимание на другом. Есть понимание, что Олимпиады может не быть, и не будет какого-то разочарования, просто живем в тех условиях, которые имеем.

— Близкие не говорят: «Бросай это дело, давай бизнесом заниматься»?

— Нет, так не говорят. Даже если бы говорили, я сам вправе решать, чем мне заниматься. Мне в кайф плавать и ездить на соревнования внутри страны, видеть ребят. Я варюсь во всем этом, и мне действительно это приносит удовольствие.

— Прошло пару месяцев с момента допуска от World Aquatics. Не появилось желание получить нейтральный статус и поехать в Доху на чемпионат мира? Серебряный призер Токио Иван Гирев получил, например.

— Я не вижу в этом смысла. Даже получая нейтральный статус, у тебя не будет 100% гарантий поехать на соревнования. Может, это выглядит просто — получаешь нейтральный статус и едешь, а по факту все намного сложнее. Это куча документов, запросов, одобрений и т. д. Не хочется тратить свое время и нервы, чтобы в конечном итоге тебе сказали «нет». Пусть будет принято общее решение федерацией и в стране, от этого и будем отталкиваться.

— Пока есть разные мнения по поводу нейтрального статуса. В некоторых федерациях спортсмены спокойно участвуют в чемпионатах мира, но главы федерации плавания и гимнастики очень жестко высказываются, например, «Никто не поедет белой тряпкой махать». Чья позиция ближе?

— У меня максимально нейтральное отношение, у каждого человека есть на это свое мнение. Кто-то глотку порвет, чтобы получить нейтральный статус, поехать и доказать, что он молодец, а кто-то будет сидеть и говорить: «Зачем нам это? Я же патриот страны, и я не буду позорить себя и Родину». У меня нет никакого мнения на этот счет, у меня просто есть факты, от которых я отталкиваюсь.

Есть очень хорошая фраза: «Фактам всегда плевать на ваши чувства». У нас есть официальные условия, другого не дано. Я буду отталкиваться от решения нашей федерации. Да, президент говорит, что спортсмен вправе решать сам, но также должно быть понимание, что если ты решаешь сам, то ты и выступаешь сам, без финансирования и поддержки. Все это знают, и это не секрет. «У людей в World Aquatics нет четких границ».

— Как вы считаете, может руководитель федерации склонять спортсмена к отказу от участия в международных стартах без флага и влиять на его судьбу?

— В конечном итоге каждый сам будет принимать решение. Если скажут не ехать, кто-то согласится с этим, а кто-то все бросит и поедет.

— Но на Олимпиаде-2020 спокойно выступали в нейтральном статусе. Почему сейчас так категоричны?

— Да все, наверно, прекрасно понимают, что это детские игры. Все это смешно — «давайте так, давайте сяк». У людей в World Aquatics нет четких границ, поэтому они выдвигают условия, ничего не понимая. Даже если сейчас нейтральный статус будет, через полгода могут сказать, что это ничего не значит. Опять-таки, все зависит от решения руководства: если скажут ехать, я поеду. У нас обоюдное понимание. Я выступаю, а мне предоставляют возможности тренироваться.

— Кажется ли абсурдом, что российским спортсменам запретили общаться со СМИ на международных соревнованиях?

— Да, так и есть. Я не понимаю, зачем это сделано. От кого нас огораживать? Я не понимаю, чего мы такого можем сказать. Вряд ли кто-то в здравом уме на соревнованиях, абстрагируясь от всего, будет разговаривать о политике.

— Если говорить откровенно, то в мире происходит множество вооруженных конфликтов, но почему-то МОК и международные федерации только к России применяют различные санкции. По вашему мнению, это политика двойных стандартов?

— Я не знаю, я не слежу за этим. У меня есть свои проблемы, тренировки, подготовка к соревнованиям.

«Чипсы ем, калории не считаю»

— Вас называют одним из самых талантливых пловцов в стране. Как выстроить идеальное тело для результата? Кто ваш ориентир? Криштиану Роналду?

— Ничего такого нет, и диеты никакой нет. Я просто понимаю, что вредно для организма. Чипсы, сладкое могу съесть, но не злоупотребляю этим. С алкоголем я не дружу, только если праздники какие-нибудь. А в подсчете калорий я вообще не разбираюсь, просто отталкиваюсь от своих ощущений.

— Главная новость межсезонья — возвращение Юли Ефимовой. Удивились ее решению? Может ли она быть примером того, что и в 30 лет можно создавать конкуренцию, при этом пропустив пару лет?

— Пример Энтони Эрвина самый яркий. Он выиграл на Олимпиаде 50 метров кролем спустя 16 лет после того, как завершил карьеру. Вернулся и выиграл. Поэтому все возможно. Тут Юля вправе сама решать, чего она хочет, у нее свои цели и мотивы. Если нравится, пусть плавает, ее никто осуждать точно не будет.

— Евгений Рылов сам не раз говорил, что ему уже тяжелее восстанавливаться и готовится к стартам из-за возраста. Как вы считаете, он еще сможет громко заявить о себе?

— Конечно! Женя сам по себе максималист, порой это иногда сказывается в плохом ключе. Но он все может, никто никогда его еще не списывал со счетов. Все просто ждут его лучших результатов, и я тоже.

— Какие у вас ритуалы перед стартом?

— У меня ничего такого нет, я не верю в приметы. Я абстрагируюсь от всего этого. Например, сегодня я побрился только со спортивной точки зрения, чтобы максимально приблизить себя к обтекаемости.

— Есть сложности с бритьем? У некоторых мужчин волосы растут и на спине. Мне Красных рассказывал, что иногда приходилось помогать кавказским пловцам.

— На бритье в целом очень много времени уделяется, потому что трудоемкий процесс. Не завидую тем, кому надо спину брить, однозначно. Чем больше волос, тем это сложнее и неприятнее.