Текущие события
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
Детройт
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
Рейнджерс
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Мн
ЦСКА
03
Хоккей. НХЛ
22:00
Чикаго
Торонто
Футбол. Зарубежный
22:30
Кельн
Бавария
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Гранада
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Монако
Хоккей. НХЛ
23:00
Вашингтон
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
23:00
Нью-Джерси
Коламбус
Хоккей. НХЛ
23:00
Сент-Луис
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
23:30
Анахайм
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
23:30
Сан-Хосе
Монреаль
Хоккей. НХЛ
25.11
Баффало
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
25.11
Оттава
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
25.11
Каролина
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
25.11
Флорида
Виннипег
Хоккей. НХЛ
25.11
Даллас
Калгари
Хоккей. НХЛ
25.11
Миннесота
Колорадо
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Сочи
31
Хоккей. НХЛ
25.11
Сиэтл
Ванкувер
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Северсталь
62
Все события
Фоторепортажи
278 голов и волна на трибуне: Россия разгромила Кубу
10Умер легендарный чемпион Олег Протопопов
19:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чикунова выиграла 100-метровку брассом на ЧР, у Ефимовой серебро

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Евгения Чикунова стала чемпионкой России по плаванию на короткой воде в Санкт-Петербурге, победив на дистанции 100 м брассом.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В финальном заплыве 19-летняя Чикунова показала результат 1 минута 3,80 секунды. Второе место заняла белоруска Алина Змушко (1.04,41), второй из россиянок стала шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова (1.05,37). Бронза чемпионата России досталась Нике Годун (1.05,53). Чикунова — рекордсменка мира на дистанции 200 м брассом в 50-метровом бассейне.

На дистанции 50 метров баттерфляем у мужчин золото завоевал Олег Костин (22,11 секунды). Вторым стал Роман Шевляков (22,27), третьим — Андрей Минаков (22,41). В комплексном плавании на 400 метров первое место занял Илья Бородин (3.59,50), второе — Максим Ступин (4.02,71), третье — Алексей Сударев (4.05,04).

У женщин на дистанции 50 метров на спине золото завоевала Мария Каменева (26,36), серебро — Арина Хитева (26,77), бронзу — Александра Курилкина (26,94).

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит с 20 по 25 ноября.

Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила российских и белорусских пловцов к соревнованиям в нейтральном статусе, но при этом установила критерии допуска, разрешив выступление только в индивидуальных дисциплинах. Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников в беседе с РИА Новости назвал унизительными критерии и отметил, что национальные федерации водных видов спорта сформировали жалобу в World Aquatics по этому поводу.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Порой меня хочется убить': самая артистичная фигуристка рассказала правду
Оторва и скромница: Загитова шокирует сексуальностью, Щербакова ей отвечает
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь