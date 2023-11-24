Чикунова выиграла 100-метровку брассом на ЧР, у Ефимовой серебро
С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Евгения Чикунова стала чемпионкой России по плаванию на короткой воде в Санкт-Петербурге, победив на дистанции 100 м брассом.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Евгения Чикунова стала чемпионкой России по плаванию на короткой воде в Санкт-Петербурге, победив на дистанции 100 м брассом.
В финальном заплыве 19-летняя Чикунова показала результат 1 минута 3,80 секунды. Второе место заняла белоруска Алина Змушко (1.04,41), второй из россиянок стала шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова (1.05,37). Бронза чемпионата России досталась Нике Годун (1.05,53). Чикунова — рекордсменка мира на дистанции 200 м брассом в 50-метровом бассейне.
На дистанции 50 метров баттерфляем у мужчин золото завоевал Олег Костин (22,11 секунды). Вторым стал Роман Шевляков (22,27), третьим — Андрей Минаков (22,41). В комплексном плавании на 400 метров первое место занял Илья Бородин (3.59,50), второе — Максим Ступин (4.02,71), третье — Алексей Сударев (4.05,04).
У женщин на дистанции 50 метров на спине золото завоевала Мария Каменева (26,36), серебро — Арина Хитева (26,77), бронзу — Александра Курилкина (26,94).
Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит с 20 по 25 ноября.
Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила российских и белорусских пловцов к соревнованиям в нейтральном статусе, но при этом установила критерии допуска, разрешив выступление только в индивидуальных дисциплинах. Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников в беседе с РИА Новости назвал унизительными критерии и отметил, что национальные федерации водных видов спорта сформировали жалобу в World Aquatics по этому поводу.