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20:28 (мск), источник: Sport24

Ефимова обманула Чикунову после финала чемпионата России, вынудив показать ромбик «Спартака»

Забавный эпизод произошел после финального заплыва на 100 метров брассом среди женщин на чемпионате России по плаванию в Санкт-Петербурге.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Победу в 100-метровке одержала болельщица «Зенита» Евгения Чикунова, второе место досталось фанатке «Спартака» Юлии Ефимовой.

После заплыва Ефимова предложила Чикуновой сделать совместный снимок, соприкоснувшись пальцами в победном жесте. Евгения не сразу поняла, что пловчихи имитируют ромбик, который фигурирует на эмблеме «Спартака».

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