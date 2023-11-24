Ефимова обманула Чикунову после финала чемпионата России, вынудив показать ромбик «Спартака»
Забавный эпизод произошел после финального заплыва на 100 метров брассом среди женщин на чемпионате России по плаванию в Санкт-Петербурге.
Забавный эпизод произошел после финального заплыва на 100 метров брассом среди женщин на чемпионате России по плаванию в Санкт-Петербурге.
Победу в 100-метровке одержала болельщица «Зенита» Евгения Чикунова, второе место досталось фанатке «Спартака» Юлии Ефимовой.
После заплыва Ефимова предложила Чикуновой сделать совместный снимок, соприкоснувшись пальцами в победном жесте. Евгения не сразу поняла, что пловчихи имитируют ромбик, который фигурирует на эмблеме «Спартака».