Ефимова обманула Чикунову после финала чемпионата России, вынудив показать ромбик «Спартака»

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После заплыва Ефимова предложила Чикуновой сделать совместный снимок, соприкоснувшись пальцами в победном жесте. Евгения не сразу поняла, что пловчихи имитируют ромбик, который фигурирует на эмблеме «Спартака».