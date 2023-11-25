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13:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Я в шоке от того, как меня тепло встречают». Ефимова рассказала, зачем вернулась в спорт

Юлия завоевала ещё одну медаль в свою огромную коллекцию и поделилась эмоциями с «Чемпионатом».

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Источник: РИА "Новости"

Блистательная Юлия Ефимова вернулась! Да ещё как!

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После двухлетнего перерыва мало кто ожидал увидеть нашу прославленную пловчиху на чемпионате России, однако она приехала и выступила. Сначала на чемпионате ЮФО, а затем и на национальном первенстве в коротком бассейне. В финале на 100 метров брассом она зарубилась с Евгенией Чикуновой. Проиграла ей, но шоу устроила!

После финального заплыва Ефимова рассказала «Чемпионату», зачем вернулась в спорт, как чувствовала себя на региональном турнире и что думает по поводу того, что её считают самой сексуальной спортсменкой России.

«Скучно мне жилось. Решила найти себе приключения»

— Юлия, вы ожидали, что возвращение будет столь триумфальным? Скучали по соревнованиям? Почему вообще решили вернуться?

 — Честно говоря, я в шоке от СМИ, от того, как меня тепло встречают. Конечно, очень приятно.

— Вы вернулись потому, что не хватало спортивного азарта?

 — Да, очень скучно мне жилось. Решила найти себе приключения (смеётся). Хотела вернуться, чтобы красиво закончить.

— Вы не участвовали с 14 лет на чемпионате ЮФО. Насколько сложно было начинать отбор на чемпионат России с самых низов?

 — Меня там чуть не разорвали! Было тяжело. У детей, видимо, не было такого, чтобы к ним кто-то из звёздных спортсменов приехал. Я разминалась в другом бассейне. После первого дня организаторы мне вообще решили выделить отдельную раздевалку со входом. Когда я выходила, всех ограждали. В последний день мы устроили автограф-сессию: я расписалась, со всеми сфотографировалась. Тяжёлым было ещё то, что в первых заплывах у меня не было результата. Мне было жалко детей, которые плывут с тётей (смеётся). Но они были не против.

— На этом чемпионате было такое, что другие спортсмены подходили брать автографы?

 — Есть такое. Каждый раз захожу и пытаюсь объяснить людям, что всё это будет после соревнований. Если это делать до заплывов, то я не успею выйти на старт.

«Всё как в первый раз. Но всё до боли знакомое»

— Двухгодичная пауза даёт о себе знать?

 — Конечно. Пока у меня только положительные эмоции. Вернулась с новыми силами, впечатлениями. Всё как в первый раз. При этом всё до боли знакомое. Сегодня я проплыла, причём, кажется, неплохо для моего состояния. Но так странно, что я не могу быстрее проплыть. Обычно я могу контролировать свою скорость, сказать, как проплыла без секундомера. У нас с папой есть такая фишка. Он постоянно говорит: «Скажи, за сколько ты проплыла?» Сейчас я этого вообще не чувствую. Иногда кажется, что хорошо, но нет. Всё это ещё нестабильно.

— Когда вы в последний раз соревновались в России, Чикунова только набирала свой ход и не была для вас крайне серьёзной соперницей. Сейчас Евгения — одна из лучших пловчих в России. Стало ли интереснее соревноваться?

 — Конечно, стало интереснее. Когда я уходила, она уже начинала разрывать.

— До Олимпиады всего полгода. Ждёте решения по допуску или вы отпустили ситуацию?

 — Я живу по принципу: будь, что будет.

«Моя главная мечта — олимпийская золотая медаль»

— Какие планы на ближайшие старты?

 — Следите за моими соцсетями (смеётся).

— Какие у вас мечты в карьере и жизни?

 — Моя главная мечта в карьере — олимпийская золотая медаль.

— Верите ли, что всё ещё может быть?

 — Верю, надо только очень этого хотеть и много работать.

— Часто о вас говорят как о самой сексуальной спортсменке России. Такое внимание приятно или всё-таки хочется, чтобы люди больше концентрировались на ваших достижениях и на том, какой вы человек?

 — Конечно, я хочу, чтобы люди концентрировались на душе. Душа — наше всё. Мне вообще не очень нравится, что у нас очень сильно смотрят на внешность. Наверное, только у нас в России так. В Америке же смотрят только на то, что ты спортсмен. У нас не конкурсы красоты. Конечно, мне приятно, когда меня называют сексуальной. Мне просто других жалко (смеётся). Но, если серьёзно, каждый выглядит по-разному, но у каждого и разная душа, жизнь. Мне не хотелось бы, чтобы в спорте обращали внимание на внешность. Моё дело соревноваться, плыть быстро. Поэтому те, кто хотят пообсуждать, кто и как выглядит, пусть идут отсюда.

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