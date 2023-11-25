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20:44 (мск), источник: ТАСС

Чикунова выиграла чемпионат России по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м брассом

Турнир проходил в Санкт-Петербурге.

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Источник: Соцсети

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Евгения Чикунова стала победительницей чемпионата России по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м брассом. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Спортсменка преодолела дистанцию за 2 минуты 15,36 секунды. Второе место в финальном заплыве заняла представительница Белоруссии Алина Змушко (2.19,67). Третьей стала Юлия Ефимова (2.23,03). Чикунова также заняла первое место в комбинированной эстафете 4×100 м в составе первой команды Санкт-Петербурга, за которую также выступали Влада Егги, Светлана Чимрова и Дарья Сурушкина.

Чикуновой 19 лет, она является серебряным призером чемпионата Европы 2021 года по плаванию в комбинированной эстафете 4×100 м. В 2023 году спортсменка на чемпионате России установила мировой рекорд на дистанции 200 м брассом (2 минуты 17,55 секунды).

Ефимовой 31 год, она является трехкратным призером Олимпийских игр. После отстранения российских пловцов от международных соревнований весной прошлого года она не выступала в России.

На дистанциях 100 м баттерфляем и 50 м вольным стилем победила Арина Суркова, на дистанции 400 м вольным стилем победу одержала Анна Егорова, в женской эстафете 4×50 м вольным стилем лучшей стала первая команда Санкт-Петербурга в составе Александры Курилкиной, Дарьи Устиновой, Дарьи Татариновой и Анны Селезневой. У мужчин заплыв на 1 500 м вольным стилем выиграл Александр Степанов, на 100 м вольным стилем — Егор Корнев. На дистанции 50 м брассом лучшим стал белорус Илья Шиманович, на дистанции 200 м на спине — Евгений Рылов, в комбинированной эстафете 4×100 м — первая команда Москвы в составе Климента Колесникова, Данила Семьянинова, Петра Жихарева и Владислава Гринева.

Чемпионат России по плаванию проходил в Санкт-Петербурге с 20 по 25 ноября.

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