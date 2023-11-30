Рекордсменка мира Евгения Чикунова признана спортсменкой года в России

Вручение наград проходит на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию государственного органа в сфере управления физической культурой и спортом, в Государственном Кремлевском дворце.

19-летняя Чикунова — рекордсменка мира на дистанции 200 м брассом в 50-метровом бассейне (2.17,55). Евгения является серебряным призёром чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м брассом и серебряным призёром чемпионата Европы в комбинированной эстафете.