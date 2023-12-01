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11:29 (мск), источник: ТАСС

Чемпионка мира по плаванию Ефимова считает обоснованными зарплаты футболистов

Она отметила, что футбол — популярный вид спорта, который смотрит много народа.

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Источник: Всероссийская федерация плавания

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский призер, шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова считает, что российские футболисты по праву получают большие зарплаты. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

Ефимова осенью начала посещать футбольные матчи московского «Спартака», который она теперь считает любимым клубом.

«Они (футболисты — прим. ТАСС) зарабатывают много, потому что у них популярный спорт, который смотрит очень много людей, — сказала Ефимова. — Вот мы сейчас соревновались на маленькой арене, и, несмотря на то что пришло много людей, по факту зрителей все равно мало, это не популярно. Поэтому нам надо развивать соревнования, делать их интересными, смотрибельными — приглашать актеров, тех же футболистов или блогеров, чтобы они показывали и раскручивали соревнования, привлекали людей. Чтобы билеты продавались, а не раздавались бесплатно».

«Когда ты приходишь на футбольный стадион и видишь там столько народа, то становится понятно, почему игроки так много получают, — это очевидно. Все смотрят футбол, все ходят на футбол, и соревнования идут постоянно — круглый год. У нас же они два раза в год по короткой воде, два раза в год по длинной воде. Вот и все», — добавила она.

Ефимовой 31 год, последние годы она жила и тренировалась в США, однако недавно вернулась в Россию, в ноябре выступила на чемпионате страны по плаванию на короткой воде и сейчас готовится к апрельскому турниру, который будет отборочным в национальную команду.

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