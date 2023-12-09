Сменившая гражданство россиянка завоевала два золота ЧЕ по плаванию

Сменившая спортивное гражданство с российского на французское пловчиха Анастасия Кирпичникова завоевала две золотые медали на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Румынии.

Кирпичникова первенствовала на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем. В воскресенье она выступить на дистанции 400 метров.

Кирпичниковой 23 года, последние четыре года она живет во Франции. Ранее она завоевала три золота чемпионата Европы на короткой воде в Казани, который прошел в 2021 году. Также она является серебряным призером чемпионата мира на короткой воде 2021 года в Абу-Даби.