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10:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сменившая гражданство россиянка завоевала два золота ЧЕ по плаванию

Сменившая гражданство пловчиха Кирпичникова взяла два золота чемпионата Европы.

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Источник: AP 2023

Сменившая спортивное гражданство с российского на французское пловчиха Анастасия Кирпичникова завоевала две золотые медали на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Румынии.

Кирпичникова первенствовала на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем. В воскресенье она выступить на дистанции 400 метров.

Кирпичниковой 23 года, последние четыре года она живет во Франции. Ранее она завоевала три золота чемпионата Европы на короткой воде в Казани, который прошел в 2021 году. Также она является серебряным призером чемпионата мира на короткой воде 2021 года в Абу-Даби.

Российские спортсмены отстранены от выступлений на соревнованиях под эгидой European Aquatics на фоне ситуации на Украине. Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) на официальном сайте опубликовала критерии допуска россиян и белорусов к международным стартам, разрешив их выступление только в индивидуальных дисциплинах в нейтральном статусе. Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников позднее заявил РИА Новости, что национальные федерации водных видов спорта отправили коллективное письмо о несогласии с критериями допуска.

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