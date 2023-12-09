Рекордсмен мира по плаванию из России отказался от участия в Олимпиаде

«Это хорошо, что МОК в принципе пошел на этот шаг и принял решение по допуску. Другое дело, что условия нейтрального статуса от World Aquatics остаются прежними. Не соглашаешься с ними — не получаешь нейтральный статус World Aquatics. Не получаешь нейтральный статус — не отбираешься на Олимпиаду.



Могу говорить только за себя. Есть ребята, которые готовы пойти на эти условия международных федераций и выступить. Я буду рад за них, если они поедут на Олимпиаду. Я на это пойти не могу», — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».