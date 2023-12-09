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15:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рекордсмен мира по плаванию из России отказался от участия в Олимпиаде

Российский рекордсмен мира Колесников отказался от участия в Олимпийских играх.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в плавании Климент Колесников заявил, что не примет участия в Олимпиаде в Париже из-за условий допуска россиян до соревнований.

В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Игры в Париже под нейтральным флагом при соблюдении ряда критериев.

«Это хорошо, что МОК в принципе пошел на этот шаг и принял решение по допуску. Другое дело, что условия нейтрального статуса от World Aquatics остаются прежними. Не соглашаешься с ними — не получаешь нейтральный статус World Aquatics. Не получаешь нейтральный статус — не отбираешься на Олимпиаду.

Могу говорить только за себя. Есть ребята, которые готовы пойти на эти условия международных федераций и выступить. Я буду рад за них, если они поедут на Олимпиаду. Я на это пойти не могу», — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В марте исполком МОК рекомендовал допустить россиян и белорусов до международных соревнований в нейтральном статусе, если они не связаны с военными структурами стран и не высказывались в поддержку СВО. Осенью МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Спортивный арбитражный суд (CAS) 6 ноября сообщил, что зарегистрировал апелляцию ОКР на вынесенное МОК отстранение.

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