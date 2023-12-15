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22:42 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Кулешова выиграла второе золото на турнире по плаванию в Венгрии

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В венгерском Дьере продолжается международный турнир по плаванию Gyor Open, который является квалификационным к Олимпийским играм в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Участие в соревнованиях принимают две представительницы Беларуси — Анастасия Шкурдай и Анастасия Кулешова. Вечернюю программу пятницы открыл финал на дистанции 50 метров баттерфляем, куда из утренних заплывов обе белоруски пробились с лучшими результатами. Они же и разыграли победу в финале — Кулешова показала время 26,93 сек, опередив тезку всего на три сотых секунды. Это золото стало для Анастасии вторым на турнире: накануне белоруска была лучшей на стометровке баттерфляем.

В этот же день Анастасия Шкурдай приняла участие в решающем заплыве на дистанции 400 метров вольным стилем, где завоевала бронзу. Опередить нашу спортсменку сумели только Богларка Капаш и Нора Флюк из Венгрии. Таким образом, брестчанка собрала полный комплект наград Gyor Open: ранее Шкурдай победила на дистанции 200 м на спине. Турнир в Венгрии завершится 16 декабря, в заключительный день Анастасия Шкурдай выступит на «полтиннике» на спине.

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