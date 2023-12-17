Шиманович выиграл второе золото на Кубке Сальникова по плаванию

В турнире участвуют представители 12 стран, в том числе 19 белорусских спортсменов. После двух соревновательных дней в активе нашей команды две золотые медали, обе на счету Ильи Шимановича. В воскресенье белорус одержал победу на стометровке брассом, попутно установив новый рекорд турнира (55,63 сек.). Накануне минчанин первенствовал на дистанции вдвое короче.

Близок к медали сегодня был Григорий Пекарский: в финале на 100 м баттерфляем наш спортсмен занял пятое место, уступив бронзовой позиции полсекунды. Также пятым на дистанции 1500 м финишировал Константин Курочкин, а четверка из Беларуси в эстафете 4×50 м вольным стилем стала шестой.