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23:01 (мск), источник: БЕЛТА

Шиманович выиграл второе золото на Кубке Сальникова по плаванию

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре водных видов спорта «Невская волна» в Санкт-Петербурге продолжается XVII Международный турнир по плаванию на короткой воде «Кубок Владимира Сальникова», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

В турнире участвуют представители 12 стран, в том числе 19 белорусских спортсменов. После двух соревновательных дней в активе нашей команды две золотые медали, обе на счету Ильи Шимановича. В воскресенье белорус одержал победу на стометровке брассом, попутно установив новый рекорд турнира (55,63 сек.). Накануне минчанин первенствовал на дистанции вдвое короче.

Близок к медали сегодня был Григорий Пекарский: в финале на 100 м баттерфляем наш спортсмен занял пятое место, уступив бронзовой позиции полсекунды. Также пятым на дистанции 1500 м финишировал Константин Курочкин, а четверка из Беларуси в эстафете 4×50 м вольным стилем стала шестой.

Кубок Владимира Сальникова завершится в понедельник, в заключительный день турнира спортсмены разыграют 14 комплектов наград.

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