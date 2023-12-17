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17 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Российский пловец-чемпион отказался ехать на Олимпийские игры

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил об отказе от участия в Олимпийских играх в Париже на текущих условиях Международного олимпийского комитета (МОК).

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Источник: © РИА Новости

МОК 8 декабря объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Олимпиаду в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.

«Моя страна никогда не сдавалась и всегда выходила из тяжелой ситуации. Как сказал наш президент, надо верить в великий русский народ. Я хочу этому соответствовать и не собираюсь опускаться до уровня западных провокаторов. Россия — великая. Сейчас у нас есть замена международным стартам, но их также хотят запретить. Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой. Я честен перед собой, верен своему выбору и своей стране. Спасибо за внимание», — приводит слова Рылова «Матч ТВ».

Согласно решению исполкома МОК, нейтральные спортсмены и их персонал должны воздерживаться от любой деятельности, связанной с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом Российской Федерации, Республики Беларусь, национальных федераций или олимпийских комитетов, а также от поддержки СВО на любом официальном мероприятии или в СМИ до, во время и после Олимпийских игр.

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