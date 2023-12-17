Российский пловец-чемпион отказался ехать на Олимпийские игры

«Моя страна никогда не сдавалась и всегда выходила из тяжелой ситуации. Как сказал наш президент, надо верить в великий русский народ. Я хочу этому соответствовать и не собираюсь опускаться до уровня западных провокаторов. Россия — великая. Сейчас у нас есть замена международным стартам, но их также хотят запретить. Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой. Я честен перед собой, верен своему выбору и своей стране. Спасибо за внимание», — приводит слова Рылова «Матч ТВ».