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11:29 (мск), источник: ТАСС

Рылов заявил, что поддержка Путина для него важнее участия в Олимпиаде в Париже

Двукратный олимпийский чемпион отметил, что президент уделяет огромное внимание спорту.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Участие в предвыборной кампании действующего президента России Владимира Путина важнее для двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова, чем выступление на Олимпийских играх в Париже. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее двукратный олимпийский чемпион вошел в число доверенных лиц Путина на предстоящих выборах главы государства. Рылов заявлял о нежелании ехать на Игры в Париже на условиях Международного олимпийского комитета (МОК).

«В первую очередь, это для меня новый опыт, общение со многими новыми людьми, новая информация, это помогает мне развиваться. Я никогда не отрицал, что поддерживаю президента и его работу, поэтому очень рад, что меня пригласили. Считаю, что президент уделяет огромное внимание спорту, и это окупается, так как с каждым годом все больше людей занимаются спортом. Если взять мой район, то с тем количеством детей, которые сейчас ходят на плавание, бассейн освобождается только под Новый год, а до этого все забито», — сказал Рылов.

«Если говорить про Олимпийские игры в Париже, то на данный момент для меня поддержка президента важнее, но отрицать значимость спорта я тоже не могу, потому что спорт помог мне достичь определенных высот и положения в обществе. Я не собираюсь участвовать в следующей Олимпиаде, но у нас будут в следующем году свои старты, и мне очень хочется там хорошо выступить», — добавил собеседник агентства.

8 декабря МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Выборы президента РФ будут проходить с 15 по 17 марта.

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