Дмитрий Губерниев назвал самый запоминающийся момент в спорте в 2023 году

Дмитрий Губерниев назвал самый запоминающийся момент в спорте в 2023 году

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, какой момент из произошедших в минувшем году в спорте запомнился ему больше всего.