World Aquatics ратифицировала мировой рекорд российского пловца

Колесников поставил мировой рекорд 27 июля в финале Кубка России в Казани, проплыв дистанцию за 23,55 секунды, и превзошел достижение американца Хантера Армстронга (23,71).
В 2022 году российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. В 2023 году World Aquatics допустила россиян и белорусов до стартов, но только в нейтральном статусе и разрешив их выступление только в индивидуальных стартах.
Колесникову 23 года. Он является серебряным (100 м на спине) и бронзовым (100 м вольным стилем) призером Олимпийских игр в Токио. Россиянин также является шестикратным чемпионом мира на короткой воде и шестикратным чемпионом Европы.