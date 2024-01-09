World Aquatics ратифицировала мировой рекорд российского пловца

В 2022 году российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. В 2023 году World Aquatics допустила россиян и белорусов до стартов, но только в нейтральном статусе и разрешив их выступление только в индивидуальных стартах.