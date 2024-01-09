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22:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

World Aquatics ратифицировала мировой рекорд российского пловца

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) ратифицировала мировой рекорд российского пловца Климента Колесникова на дистанции 50 метров на спине, сообщается на официальном сайте организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

Колесников поставил мировой рекорд 27 июля в финале Кубка России в Казани, проплыв дистанцию за 23,55 секунды, и превзошел достижение американца Хантера Армстронга (23,71).

В 2022 году российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. В 2023 году World Aquatics допустила россиян и белорусов до стартов, но только в нейтральном статусе и разрешив их выступление только в индивидуальных стартах.

Колесникову 23 года. Он является серебряным (100 м на спине) и бронзовым (100 м вольным стилем) призером Олимпийских игр в Токио. Россиянин также является шестикратным чемпионом мира на короткой воде и шестикратным чемпионом Европы.

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