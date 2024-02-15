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11:38 (мск), источник: ТАСС

Олимпийский чемпион Рылов объяснил продолжение карьеры желанием установить мировой рекорд

Спортсмен не стал соглашаться с условиями допуска до международных стартов в нейтральном статусе.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Мотивацией продолжать карьеру для двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова является желание стать рекордсменом мира. Об этом он рассказал ТАСС.

«Мотивация заключается в том, чтобы побить собственные рекорды и максимально приблизиться к рекорду мира или установить его, чтобы удовлетворить собственные амбиции, — сказал Рылов о карьерных задачах. — Хочу быть самым быстрым в мире. Я ведь плаванием начал заниматься в первую очередь для себя, что и продолжаю делать».

Рылов не стал соглашаться с условиями допуска до международных стартов в нейтральном статусе, что не позволит ему выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Рылову 27 лет, олимпийское золото он завоевал в 2021 году в Токио, где победил на дистанциях 100 м и 200 м на спине. На первой дистанции мировой рекорд принадлежит американцу Райану Мёрфи (51,85 секунды), на второй — его соотечественнику Аарону Пирсолу (1.51,92).

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