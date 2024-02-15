Олимпийский чемпион Рылов объяснил продолжение карьеры желанием установить мировой рекорд

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Мотивацией продолжать карьеру для двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова является желание стать рекордсменом мира. Об этом он рассказал ТАСС.

«Мотивация заключается в том, чтобы побить собственные рекорды и максимально приблизиться к рекорду мира или установить его, чтобы удовлетворить собственные амбиции, — сказал Рылов о карьерных задачах. — Хочу быть самым быстрым в мире. Я ведь плаванием начал заниматься в первую очередь для себя, что и продолжаю делать».

Рылов не стал соглашаться с условиями допуска до международных стартов в нейтральном статусе, что не позволит ему выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.