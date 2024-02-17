Шкурдай завоевала бронзу чемпионата мира по плаванию

В вечерней сессии субботы состоялся один финал с белорусским участием: Анастасия Шкурдай соревновалась на дистанции 200 метров на спине. С самого старта решающего заплыва брестчанка держалась третьей вслед за американкой Клэр Керцан и Жаклин Баркли из Австралии, эту же позицию наша спортсменка сохранила до самого финиша — результат Анастасии составил 2:09,08 сек.



Бронзовая медаль чемпионата мира стала для Шкурдай крупнейшим достижением в карьере на международных стартах. Таким образом, белорусская делегация закончила планетарное первенство в Дохе с двумя наградами: ранее также бронзовым призером катарского форума в произвольной программе у солисток стала синхронистка Василина Хондошко.



Нашу команду в плавательном бассейне на ЧМ представляли еще трое атлетов. Илья Шиманович занял 6-е место на дистанции 100 метров брассом и 10-е на пятидесяти, выполнив олимпийский норматив на сотне. Алина Змушко стала 4-й на двухсотметровке брассом и 6-й на дистанции вдвое короче, получив на ней олимпийскую лицензию. Анастасия Кулешова выходила в полуфиналы на «полтиннике» и стометровке баттерфляем.