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15:19 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан с рекордом завоевал два золота на ЧА по водным видам спорта

Сборная Казахстана завоевала еще две золотые медали на чемпионате Азии по водным видам спорта в в Нью-Кларк-Сити (Филиппины), сообщают Vesti.kz.

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Источник: Дирекция развития спорта

Победу в копилку сборной принесли пловцы Аделаида Пчелинцева и Арсен Кожахметов. Оба выступили в дисциплине брасс на дистанции 50 метров.

Пчелинцева преодолела дистанцию за 31,40 секунд, а Кожахметов за 28,26. Оба установили рекорд чемпионатов Азии.

Отметим, что накануне сборная Казахстана ранее завоевали четыре золотые медали: в соревнованиях по плаванию в группе А Пчелинцева победила на дистанции 100 метров брассом, а Ксения Игнатова стала первой на дистанции 50 метров на спине. Еще один пловец Егор Попов завоевал золото на дистанции 50 метров на спине. Также Диана Жумагулова и Анабелла Кочкина заняли первое место в соревнованиях по прыжкам в воду.

Соревнования по плаванию завершатся 29 февраля, а по прыжкам в воду 1 марта. Затем с 2 по 6 марта пройдут состязания по артистическому плаванию, с 3 по 9 марта состоится турнир по водному поло.

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