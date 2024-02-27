Казахстан с рекордом завоевал два золота на ЧА по водным видам спорта

Источник: Дирекция развития спорта

Победу в копилку сборной принесли пловцы Аделаида Пчелинцева и Арсен Кожахметов. Оба выступили в дисциплине брасс на дистанции 50 метров.

Пчелинцева преодолела дистанцию за 31,40 секунд, а Кожахметов за 28,26. Оба установили рекорд чемпионатов Азии.

Отметим, что накануне сборная Казахстана ранее завоевали четыре золотые медали: в соревнованиях по плаванию в группе А Пчелинцева победила на дистанции 100 метров брассом, а Ксения Игнатова стала первой на дистанции 50 метров на спине. Еще один пловец Егор Попов завоевал золото на дистанции 50 метров на спине. Также Диана Жумагулова и Анабелла Кочкина заняли первое место в соревнованиях по прыжкам в воду.