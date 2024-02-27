Казахстан с рекордом выиграл золото на ЧА по водным видам спорта

Соревнования состоялись в группе B. Команда Казахстана в составе Егора Попова, Арсена Кожахметова, Максима Сказобцова, Даниила Черепанова показала время — 3:41.52. Примечательно, что казахстанцы побили рекорд чемпионата Азии.

Отметим, что соревнования по плаванию завершатся 29 февраля. 1 марта закончатся состязания по прыжкам в воду. Затем с 2 по 6 марта пройдут состязания по артистическому плаванию, с 3 по 9 марта состоится турнир по водному поло.