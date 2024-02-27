Казахстан с рекордом выиграл золото на ЧА по водным видам спорта
Казахстанские пловцы завоевали золото в эстафете 4×100 на чемпионате Азии по водным видам спорта в в Нью-Кларк-Сити (Филиппины), сообщают Vesti.kz.
Казахстанские пловцы завоевали золото в эстафете 4×100 на чемпионате Азии по водным видам спорта в в Нью-Кларк-Сити (Филиппины), сообщают Vesti.kz.
Соревнования состоялись в группе B. Команда Казахстана в составе Егора Попова, Арсена Кожахметова, Максима Сказобцова, Даниила Черепанова показала время — 3:41.52. Примечательно, что казахстанцы побили рекорд чемпионата Азии.
Второе место в эстафете заняли японские пловцы — 3:47.26. Бронза у представителей Тайваня — 3:48.84.
Отметим, что соревнования по плаванию завершатся 29 февраля. 1 марта закончатся состязания по прыжкам в воду. Затем с 2 по 6 марта пройдут состязания по артистическому плаванию, с 3 по 9 марта состоится турнир по водному поло.