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18:49 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан завершил ЧА по плаванию с историческим результатом

В городе Нью-Кларк-Сити (Филиппины) завершился чемпионат Азии по водным видам спорта среди возрастных групп, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта МТС РК.

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Источник: Соцсети

В заключительный день соревнований казахстанские пловцы завоевали 6 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

Победители и призеры:

Группа А:

Адильбек Мусин, 50 м баттерфляй — золото;
Ксения Игнатова, 200 м на спине — золото;
Софья Сподаренко, 50 м баттерфляй — золото;
Диана Тасжанова, 200 м на спине — серебро.

Группа В:

Егор Попов, 200 м на спине — золото;
София Абубакирова, 50 м баттерфляй — золото;
Максим Сказобцов, 50 м баттерфляй — золото;
Арсен Кожахметов, 200 м брасс — бронза;
Даниил Черепанов, 100 м вольный стиль — бронза.

По итогам четырех соревновательных дней в копилке команды Казахстана 20 золотых, 11 серебряных, 5 бронзовых наград. Этот результат позволил отечественной сборной занять второе место в командном зачете после Японии (36 золотых, 20 серебряных, 15 бронзовых). Также казахстанскими половцами были установлены 14 рекордов чемпионата Азии и 3 рекорда Казахстана.

1 марта свои выступления на ЧА завершат представители прыжков в воду. Сейчас в активе казахстанской команды 1 золотая, 3 серебряные и 1 бронзовая медали.

Со 2 по 6 марта пройдут соревнования по артистическому плаванию, а с 3 по 9 марта состоится турнир по водному поло.

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