Казахстан завершил ЧА по плаванию с историческим результатом

Источник: Соцсети

В заключительный день соревнований казахстанские пловцы завоевали 6 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

Победители и призеры:

Группа А:

Адильбек Мусин, 50 м баттерфляй — золото;

Ксения Игнатова, 200 м на спине — золото;

Софья Сподаренко, 50 м баттерфляй — золото;

Диана Тасжанова, 200 м на спине — серебро.

Группа В:

Егор Попов, 200 м на спине — золото;

София Абубакирова, 50 м баттерфляй — золото;

Максим Сказобцов, 50 м баттерфляй — золото;

Арсен Кожахметов, 200 м брасс — бронза;

Даниил Черепанов, 100 м вольный стиль — бронза.

По итогам четырех соревновательных дней в копилке команды Казахстана 20 золотых, 11 серебряных, 5 бронзовых наград. Этот результат позволил отечественной сборной занять второе место в командном зачете после Японии (36 золотых, 20 серебряных, 15 бронзовых). Также казахстанскими половцами были установлены 14 рекордов чемпионата Азии и 3 рекорда Казахстана.

1 марта свои выступления на ЧА завершат представители прыжков в воду. Сейчас в активе казахстанской команды 1 золотая, 3 серебряные и 1 бронзовая медали.