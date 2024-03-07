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21:27 (мск), источник: Sport24

Подписчики оценили фигуру Юлии Ефимовой в стильном купальнике: «Само совершенство. Просто неотразима!»

Трехкратный призер Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова показала стройную фигуру во всей красе.

Российская спортсменка опубликовала в социальной сети фотографии, на которых позирует на берегу океана в ярком стильном купальнике.

Такой образ Юлии пришелся по вкусу подписчикам:

— Какая же красивенная

— Ну какова красота!

— Вы просто неотразима!

— Само совершенство

— Ой, как красиво

— Какие губки

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