Подписчики оценили фигуру Юлии Ефимовой в стильном купальнике: «Само совершенство. Просто неотразима!»
Трехкратный призер Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова показала стройную фигуру во всей красе.
Трехкратный призер Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова показала стройную фигуру во всей красе.
Российская спортсменка опубликовала в социальной сети фотографии, на которых позирует на берегу океана в ярком стильном купальнике.
Такой образ Юлии пришелся по вкусу подписчикам:
— Какая же красивенная
— Ну какова красота!
— Вы просто неотразима!
— Само совершенство
— Ой, как красиво
— Какие губки