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00:33 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские пловцы завоевали шесть лицензий на Паралимпийские игры в Париже

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В активе белорусских пловцов сейчас 6 лицензий — 5 у мужчин и 1 у женщин, на Паралимпиаду-2024. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси Николай Шудейко.

Источник: БЕЛТА

По его словам, лицензии не именные, кто конкретно будет выступать в Париже, определится позже. На недавних соревнованиях мировой серии в итальянском Линьяно-Саббьядоро белорусские пловцы-паралимпийцы подтвердили свой высокий класс, завоевав 26 наград в различных дисциплинах. В частности, многократный чемпион Паралимпийских игр Игорь Бокий стал обладателем трех золотых медалей. Кроме него, на высшую ступень пьедестала почета поднимались Дмитрий Солей, Владимир Изотов, Максим Вашкевич, а также молодые атлеты Евгений Коваленок и Анастасия Расолько, получившие персональные приглашения на чемпионат Европы, который пройдет в конце апреля в португальском Фуншале.

Кроме пловцов, белорусы рассчитывают завоевать лицензии на Паралимпиаду в легкой атлетике, пауэрлифтинге и гребле на каноэ, рассказал Николай Шудейко.

XVII летние Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября. Белорусы смогут выступить в столице Франции в качестве нейтральных спортсменов.

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