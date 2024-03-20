Белорусские пловцы завоевали шесть лицензий на Паралимпийские игры в Париже

По его словам, лицензии не именные, кто конкретно будет выступать в Париже, определится позже. На недавних соревнованиях мировой серии в итальянском Линьяно-Саббьядоро белорусские пловцы-паралимпийцы подтвердили свой высокий класс, завоевав 26 наград в различных дисциплинах. В частности, многократный чемпион Паралимпийских игр Игорь Бокий стал обладателем трех золотых медалей. Кроме него, на высшую ступень пьедестала почета поднимались Дмитрий Солей, Владимир Изотов, Максим Вашкевич, а также молодые атлеты Евгений Коваленок и Анастасия Расолько, получившие персональные приглашения на чемпионат Европы, который пройдет в конце апреля в португальском Фуншале.



Кроме пловцов, белорусы рассчитывают завоевать лицензии на Паралимпиаду в легкой атлетике, пауэрлифтинге и гребле на каноэ, рассказал Николай Шудейко.



XVII летние Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября. Белорусы смогут выступить в столице Франции в качестве нейтральных спортсменов.