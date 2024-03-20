Сальников заявил об отсутствии у российских пловцов задачи отобраться на Олимпиаду

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Ведущие российские пловцы будут выступать на международном турнире в Боснии и Герцеговине не для выполнения олимпийского норматива, а ради соревновательной практики с иностранными соперниками. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Местом проведения соревнований станет город Баня-Лука, они пройдут в конце апреля. На этом турнире российские пловцы могут выполнить норматив, необходимый для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«В турнире предполагается участие спортсменов из разных стран, в связи с отсутствием практики выступления на международных соревнованиях для наших спортсменов это будет хорошим вариантом поддержания формы. Кроме того, может получиться определенная спортивная борьба, что поможет дальнейшей подготовке к сезону», — сказал Сальников.

«Задачи выполнить олимпийский норматив любой ценой не стоит, для наших спортсменов главное — соревновательная практика с зарубежными спортсменами, которой сейчас явно недостаточно. Хорошо, что там можно выполнить норматив, но это абсолютно ничего не значит, наша позиция на сегодня не изменилась», — отметил он.