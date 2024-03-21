Российские пловцы выступят на турнире в Боснии и Герцеговине под флагом страны

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российские пловцы смогут выступить на международном турнире в Боснии и Герцеговине под флагом страны. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Местом проведения соревнований станет город Баня-Лука, они пройдут в конце апреля.

«Ограничений не предполагается», — сообщил Сальников, отвечая на вопрос о выступлении российских пловцов под флагом страны.

На турнире в Боснии и Герцеговине российские пловцы смогут выполнить норматив, необходимый для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, однако, как заметил ранее Сальников, такой задачи перед ними не стоит — на турнир они едут за соревновательной практикой с иностранными спортсменами.