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13:01 (мск), источник: ТАСС

Российские пловцы выступят на турнире в Боснии и Герцеговине под флагом страны

Соревнования пройдут в конце апреля.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российские пловцы смогут выступить на международном турнире в Боснии и Герцеговине под флагом страны. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Местом проведения соревнований станет город Баня-Лука, они пройдут в конце апреля.

«Ограничений не предполагается», — сообщил Сальников, отвечая на вопрос о выступлении российских пловцов под флагом страны.

На турнире в Боснии и Герцеговине российские пловцы смогут выполнить норматив, необходимый для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, однако, как заметил ранее Сальников, такой задачи перед ними не стоит — на турнир они едут за соревновательной практикой с иностранными спортсменами.

Ведущие российские пловцы отказались от выдвинутых в прошлом году Международной федерацией плавания (World Aquatics) условий допуска на международные старты в нейтральном статусе, что лишает их возможности выступить на предстоящей Олимпиаде в Париже.

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