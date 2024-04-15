Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина
Дженоа
11
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Верона
Футбол. Зарубежный
22:00
Челси
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:00
Осасуна
Валенсия
Футбол. Первая лига
19:00
Нефтехимик
Динамо Мх
03
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Автомобилист
32
Хоккей. НХЛ
16.04
Вашингтон
Бостон
Хоккей. НХЛ
16.04
Детройт
Монреаль
Хоккей. НХЛ
16.04
Нью-Джерси
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
16.04
Питтсбург
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
16.04
Тампа-Бэй
Баффало
Хоккей. НХЛ
16.04
Рейнджерс
Оттава
Хоккей. НХЛ
16.04
Лос-Анджелес
Миннесота
Хоккей. НХЛ
16.04
Эдмонтон
Сан-Хосе
Все события
20:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский пловец установил юниорский рекорд мира

КАЗАНЬ, 15 апр — РИА Новости. Пловец Мирон Лифинцев завоевал золото в 100-метровке на спине на чемпионате России в Казани, установив новый юниорский рекорд мира.

Российский пловец установил юниорский рекорд мира | Источник: Спорт РИА Новости

Лифинцев проплыл дистанцию в финале за 52,34 секунды, превзойдя достижение Климента Колесникова, установленное им в 2018 году (52,53).

В финальном заплыве Лифинцев также опередил Колесникова в борьбе за золото, двукратный призер Олимпийских игр стал вторым (52,80). Третье место занял Дмитрий Савенко (52,90).

Двукратный чемпион Игр в Токио Евгений Рылов занял пятое место (53,13).

У женщин на дистанции 200 метров баттерфляем первенствовала Светлана Чимрова (2 минуты 9,34 секунды), второе место заняла Анастасия Маркова (2.10,55), а третье — Серафима Фокина (2.11,44).

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Хотела реализоваться в России': топ-фигуристка будет кататься за Казахстан
'Упала на такое дно, откуда не стучат': откровения звезды русского биатлона
'Полный зашквар!' Российские пранкеры поиздевались над главой МОК
Булочки с изюмом: почему Загитова и Медведева недовольны своей красотой
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь