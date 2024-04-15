Российский пловец установил юниорский рекорд мира | Источник: Спорт РИА Новости

Лифинцев проплыл дистанцию в финале за 52,34 секунды, превзойдя достижение Климента Колесникова, установленное им в 2018 году (52,53).

В финальном заплыве Лифинцев также опередил Колесникова в борьбе за золото, двукратный призер Олимпийских игр стал вторым (52,80). Третье место занял Дмитрий Савенко (52,90).

Двукратный чемпион Игр в Токио Евгений Рылов занял пятое место (53,13).