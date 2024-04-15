Российский пловец установил юниорский рекорд мира
КАЗАНЬ, 15 апр — РИА Новости. Пловец Мирон Лифинцев завоевал золото в 100-метровке на спине на чемпионате России в Казани, установив новый юниорский рекорд мира.
КАЗАНЬ, 15 апр — РИА Новости. Пловец Мирон Лифинцев завоевал золото в 100-метровке на спине на чемпионате России в Казани, установив новый юниорский рекорд мира.
Лифинцев проплыл дистанцию в финале за 52,34 секунды, превзойдя достижение Климента Колесникова, установленное им в 2018 году (52,53).
В финальном заплыве Лифинцев также опередил Колесникова в борьбе за золото, двукратный призер Олимпийских игр стал вторым (52,80). Третье место занял Дмитрий Савенко (52,90).
Двукратный чемпион Игр в Токио Евгений Рылов занял пятое место (53,13).
У женщин на дистанции 200 метров баттерфляем первенствовала Светлана Чимрова (2 минуты 9,34 секунды), второе место заняла Анастасия Маркова (2.10,55), а третье — Серафима Фокина (2.11,44).