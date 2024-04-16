Выступавшая за Великобританию пловчиха раскрыла причину переезда в Россию

Спортсменка заявила, что в Великобритании к ней плохо относились, и это было очередной причиной переехать в Россию. «Были моменты, когда я должна была выступать на соревнованиях, но меня не брали по неопределенным причинам», — объяснила она. Белоногофф отметила, что всегда считала себя русской и хотела выступать за национальную команду.