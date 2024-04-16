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19:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Рекордсменка мира по плаванию из России объяснила отказ от участия в Олимпиаде

Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова объяснила решение отказаться от участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Источник: Reuters

Чикунова отметила, что считает неприемлемыми для себя условия допуска российских спортсменов до соревнований. «Я приняла для себя такое в какой‑то мере очень тяжелое решение, что не поеду на Олимпиаду. И прямо сейчас я об этом не жалею», — добавила спортсменка.

В апреле прошлого года Чикунова установила новый мировой рекорд на чемпионате России в Казани. Она проплыла дистанцию 200 метров на спине за 2 минуты и 17,55 секунды.

В декабре 2023-го Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Играм в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с Вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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