«По Олимпиаде пока решать что-то рано». Ефимова далека от нужных кондиций, но сдаваться не планирует | Источник: Спорт-Экспресс

По традиции в России женский брасс в плавании, а в особенности Юлия Ефимова, вызывает повышенный интерес. В этом году внимание к шестикратной чемпионке мира обусловлено еще и тем, что на текущий момент она единственная говорит о своем желании выступить на Олимпиаде. Только вот реально в деле мы не видели Ефимову почти три года. И текущие кондиции вызывают тревогу — после поражения на дистанции 50 метров Юлия уступила и на олимпийской «сотке». Есть ли резон переживать, и сможет ли прославленная спортсменка еще прибавить перед Парижем-2024?

Чикунова выиграла и пожелала победы «Зениту»

Сенсации не произошло — стометровку брассом у женщин забрала Евгения Чикунова. Петербургская спортсменка выглядела фаворитом еще по полуфиналам. Хоть сама Евгения после первой дистанции и говорила, что ей будет тяжело бороться на «сотке», во вторник она единственная разменяла минуту и шесть секунд. Белоногофф вышла в финал со вторым результатом, причем отставание от Евгении — больше секунды. А Татьяна в свою очередь «привезла» 0,3 секунды Юлии Ефимовой. В финале отрыв и вовсе выглядит для стометровки космическим — уже две секунды. 1,05 — с таким временем можно было бы с запасом выиграть недавний ЧМ в Дохе. Только вот Чикунова на него не поехала, как, собственно, и вся российская сборная, отказавшаяся соглашаться на правила по нейтральному статусу от World Aquatics. При этом собой рекордсменка мира предсказуемо недовольна — еще можно прибавлять.

«Как мы видим, по сотне пока что я к рекорду совсем не близко, от прошлогоднего результата 19 сотых, — сетовала она после заплыва, намекая, что и на любимых 200 метрах от нее в этот раз чудес ждать не стоит. — Немного не получилось, но ничего страшного. Еще будет очень много стартов, я настраиваюсь на них. Прямо сейчас это все равно хорошее время». Немного провокационным выглядел вопрос Чикуновой о слабом времени от соперниц — никому не удалось выплыть даже из минуты семи секунд. Однако Евгения заявила, что все выступили достойно. «Не могу за девочек ничего сказать, они в любом случае конкурентное время показывают, — сказала спортсменка. — Моя сотня по времени не очень пока меня радует, но любовь к дистанции возрастает». Напоследок в беседе с «СЭ» Чикунова пожелала победы «Зениту», который в это же время вышел на поле против «Спартака».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241081&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ефимова вновь только третья, но она уверяет, что повода для волнений нет

Евгения выступает на ЧР в Казани в расслабленном состоянии — для нее турнир всего лишь один из многих в году. А вот для Ефимовой все ближе час икс. Если 50 метров были скорее тренировкой в боевых условиях, то вот 100 метров — это уже серьезно. Ведь на Олимпиаде в женском брассе есть только 100 и 200 метров, так что упор в подготовке наверняка делался именно на эти дистанции. Юлия на текущий момент чуть ли не единственная из российских пловцов, кто планирует получать нейтральный статус и ехать на ОИ в Париж. Ефимова заявила, что итоговое решение будет зависеть от ее результатов. В том числе и на чемпионате России — заплывы в Казани должны показать, имеет ли вообще смысл затевать историю с оформлением документов или же на Олимпиаде шестикратная чемпионка мира будет в качестве статиста.

Однако пока убедить в своих перспективах ей не удается. «Я выжила, и это главное, — первое, что сказала журналистам сразу после выхода из бассейна Ефимова. — Чувствую, что от старта к старту более-менее прихожу в себя, стараюсь набрать свои кондиции, пытаюсь вспомнить, как вообще надо плавать». Для Ефимовой это всего лишь вторые полноценные соревнования на длинной воде после возобновления карьеры, так что соревновательных кондиций и правда не хватает. Но Юлия убеждает всех, что повода для волнений нет — с каждым днем она чувствует себя все лучше и лучше. «В эстафете плыла “сотку” — вообще непонятно было. Потом полегче — во второй раз, в третий… В финале в четвертый попыталась дотянуться до девочек, погнаться за ними первый “полтинник”, в результате второй вообще не удержала. Пока просто нет той базы, на которой можно будет удерживать».

Юлия будет решать по Олимпиаде исходя из летних результатов

Набирать эту «базу» Ефимова собирается за счет стартов. Поэтому в Казани плывет всю программу — и 50, и 100, и 200 метров. Изначально заявилась даже на 200 метров комплексом, чем многих сильно удивила, однако в итоге снялась — состояние здоровья не позволяет так нагружать свой организм. «Завтра выходной, отдохну и дальше буду отталкиваться от своих возможностей, — сказала Ефимова насчет своих перспектив в пятницу. — Но, скорее всего, буду плыть все дистанции — не потому что хочу себя морально убить или физически, а потому что это старт. Для меня самая лучшая тренировка — это старт. Я через них набираю форму». При этом как таковых спортивных задач Юлия перед собой не ставит. Отбора на Олимпиаду через ЧР сейчас нет, даже квалификационное время на Игры будет оформляться в боснийской Баня-Луке, куда Ефимова поедет сразу после Татарстана.

Результаты Юлии бесконечно далеки от мировых ориентиров, которые крутятся вокруг минуты и четырех секунд. Космические 1:04.13 от Лилли Кинг едва ли у кого-то получится покорить в ближайшее время, но хотя бы выплыть из минуты и пяти секунд — вот ориентир, за которым наверняка будет следовать олимпийская медаль Парижа. Вопрос только, какого разлива. Конкуренция ожидается невероятная. Возродилась Рута Мейлютите, наверняка не сказала своего последнего слова Кинг, да и не забываем про других американок — Лидию Джейкоби, Энни Лейзор, Кейт Дуглас. В Токио взошла звезда южноафриканки Татьяны Скунмакер, последний ЧМ в Катаре показал миру китаянку Тан Цяньтин и нидерландку Тес Схаутен. Ефимову в ее нынешней форме сравнивать с этими девушками наивно, но сама Юлия уверенно говорит, что летом все будет иначе. А раз она сама в себя верит, почему мы должны с ней спорить?