Юлия Ефимова: семью создать не получается, на это есть свои причины и травмы

«Говорят ли родственники о создании семьи? По-разному, бывает, и наседают. Но в то же время понимают, что всё не так просто. Если бы была возможность, мы бы этим делом занялись, но пока такой возможности нет. Папа мне уже начал говорить о семейной жизни. Но получилось, что меня всю жизнь так воспитывали, что никаких мальчиков, ничего такого, только спорт-спорт-спорт. А сейчас я не могу так взять и переключиться. Я, конечно, старалась, но не получается. Есть на это свои причины и травмы. Но я спокойно к этому отношусь», — приводит слова Ефимовой «РИА Новости Спорт».