«Тяжелая тема». Пловчиха Ефимова объяснила, почему еще не выиграла золото Олимпиады

«Да, есть гештальт. Для меня это тяжелая тема, особенно, когда спрашивают — “почему у тебя есть шесть золотых медалей с чемпионата мира, но нет золотой с Олимпиады?” Для меня лично это очень тяжело. Ну вот как-то не получается, не удается. Может быть, перегораю, Олимпиада — это очень тяжело эмоционально. Получается так, что каждый раз кто-то новый приходит, берет золото и после Олимпиады пропадает.



Да, это стало причиной. Да и просто на пятые Олимпийский игры в карьере хочется. Но я не думаю, что надо идти против всего просто ради того, чтобы в финал попасть, хотя это тоже хороший результат. Хочется, конечно, бороться за медаль. Решение ехать или не ехать будет зависеть только от результатов летом», — заявила Ефимова в интервью РИА Новости.