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13:45 (мск), источник: Sport24

«Тяжелая тема». Пловчиха Ефимова объяснила, почему еще не выиграла золото Олимпиады

Российская пловчиха Юлия Ефимова порассуждала, почему пока не завоевала золотую медаль на Олимпийских играх.

«Тяжелая тема». Пловчиха Ефимова объяснила, почему еще не выиграла золото Олимпиады | Источник: Sport24

В активе 32-летней Ефимовой два серебра и бронза ОИ; также россиянка имеет 6 золотых медалей чемпионатов мира.

«Да, есть гештальт. Для меня это тяжелая тема, особенно, когда спрашивают — “почему у тебя есть шесть золотых медалей с чемпионата мира, но нет золотой с Олимпиады?” Для меня лично это очень тяжело. Ну вот как-то не получается, не удается. Может быть, перегораю, Олимпиада — это очень тяжело эмоционально. Получается так, что каждый раз кто-то новый приходит, берет золото и после Олимпиады пропадает.

Да, это стало причиной. Да и просто на пятые Олимпийский игры в карьере хочется. Но я не думаю, что надо идти против всего просто ради того, чтобы в финал попасть, хотя это тоже хороший результат. Хочется, конечно, бороться за медаль. Решение ехать или не ехать будет зависеть только от результатов летом», — заявила Ефимова в интервью РИА Новости.

Ближайшая Летняя Олимпиада пройдет в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.

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