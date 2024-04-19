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20:26 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские пловцы не сумели завоевать медали чемпионата России в Казани

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 50-метровом бассейне Дворца водных видов спорта в Казани завершился чемпионат России по плаванию с участием белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Лидеры национальной команды Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай и Алина Змушко данный старт пропускали, всего на соревнованиях в столице Татарстана выступили 14 представителей нашей страны. Ближе всех к медали из белорусов был Иван Шамшурин, который занял 4-е место на дистанции 200 м баттерфляем, уступив бронзовому призеру всего четыре сотые секунды. Сразу в трех финалах принимала участие Анастасия Кулешова, но на стометровке баттерфляем белоруска была 4-й, на дистанции вдвое короче — 6-й, а на «полтиннике» на спине — 5-й.

Еще одним финалистом чемпионата России стал Григорий Пекарский, показавший шестой результат на 50 м баттерфляем. Мужская команда Беларуси в составе Станислава Марковского, Генриха Тонковича, Данилы Бохурова и Владислава Задорожного расположилась на 8-й позиции в эстафете 4×100 м комплексным плаванием.

Также в рамках российского первенства соревновались юниоры, наиболее ярко из молодых представителей Беларуси себя проявила Анна Петруцкая. На дистанции 200 м брассом 16-летняя минчанка стала седьмой во взрослом финале, до этого побив в отборе национальный юниорский рекорд, который держался восемь лет. Отныне лучшее достижение составляет 2 мин. 30,86 сек. Кроме того, Петруцкая выиграла финал Б среди юниоров на стометровке брассом, а также финишировала второй в юниорском зачете на «полтиннике» этим же стилем плавания.

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