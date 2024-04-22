Почему Валиеву дисквалифицировали, а дело китайцев заглохло: азиатов спас ковид? Грубое нарушение налицо

Новый допинговый скандал с китайскими пловцами разгорается все сильнее.

Немецкий телеканал ARD и New York Times провели расследование, согласно которому 23 спортсмена из Китая сдали положительные допинг-пробы перед Олимпиадой-2020 в Токио. Вот только всю информацию про дело слили гораздо раньше, чем планировалось. Причем первая публикация случилась не у них, а у The Herald Sun из Австралии. Так пришлось рассказывать все раньше времени и тем, кто изначально занимался делом. А очевидно, что перед Играми-2024 в Париже новость полыхнула гораздо мощнее.

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Китайские пловцы, среди которых были и топовые, провалили тестирование на триметазидин. Этот тот самый, за который российскую фигуристку Камилу Валиеву забанили на четыре года. Спортсменам из Поднебесной повезло — им ничего не сделали, даже временно не отстранили.

Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) провело расследование и выяснило, что «запрещенка» оказалась у спортсменов из-за загрязнения. Еду готовили в отеле, на кухне которого нашли следы триметазидина везде, где только можно. Откуда там столько вещества агентство не объяснило.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241045&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) было уведомлено о случившемся. С выводами китайцев там согласились. Концентрация триметазидина была минимальная. Поехать и что-то выяснить на месте сотрудники не могли из-за ковидных ограничений. А проблемы с пандемией там реально были. Из-за них даже сократилось количество тестирований. Что же до дела с пловцами, информацию о положительных пробах внесли в систему АДАМС спустя два месяца после анализа. Это, конечно, если мы верим китайцам на слово, что в дело вмешалась именно вспышка вируса. Но звучит так себе, правда?

С Валиевой, напомним, все было иначе. WADA обжаловало решение дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА). В организации не поверили, что фигуристка случайно стала жертвой «запрещенки», которую использовал ее дедушка.

Похоже, китайцы действительно нашли убедительные доказательства того, что пловцы ни в чем не виноваты. Хотя в деле еще остаются странности.

Самое странное из всего — отсутствие временного отстранения спортсменов. Кодекс WADA (пункт 7.4.1) говорит, что это должно быть сделано незамедлительно после «письма счастья» из лаборатории, если запрещенная субстанция или запрещенный метод не относятся к особой субстанции или особому методу. А триметазидин из этой категории. Валиеву, например, РУСАДА сразу отстранило после уведомления о положительной пробе из Стокгольма. Выступать на Олимпиаде-2022 позволило только снятие санкций в результате решения ДАК РУСАДА. Китайцы же не были забанены даже на сутки, судя по имеющейся информации, а результаты аннулированы. Пока их агентство вместе с полицией проводило расследование, они спокойно продолжали соревноваться и тренироваться.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241084&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Возможно, у китайцев реально нашлись адекватные доказательства невиновности спортсменов. Уж явно получше клубничного десерта, приготовленного дедушкой, который сначала говорил, что разжевывает таблетки, а потом выдал про то, что делит их на разделочной доске, на которой могла быть приготовлена сладость. Поэтому WADA и не стало ничего обжаловать, чтобы не проиграть китайцам.

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У WADA после дела с китайскими пловцами большие репутационные проблемы. Приходится объяснять, почему все случилось так, а не иначе. Поэтому ждем дополнительных деталей. И, конечно же, объяснений, почему представителей Поднебесной не наказали, а Валиевой влепили четыре года. Возможно, пример грамотного построения аргументов китайцев, если он все же есть, поможет кому-то в будущем, кто тоже попадется на триметазидине. В жизни ведь всякое бывает, а пример защиты Валиевой с фейковым «дедушкой» и замороженным десертом таковым не является.