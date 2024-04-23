Баньке не отмыться? По делу китайских пловцов и Валиевой — куча вопросов | Источник: Спорт РИА Новости

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) провело пресс-конференцию, на которой попыталось ответить на вопросы, возникшие после обнародования скандала вокруг 23 китайских топовых пловцов, которые сдали положительные допинг-пробы на триметазидин, но не понесли никакого наказания и поехали на Олимпиаду в Токио. Корреспондент РИА Новости Спорт — о том, как это у чиновников из WADA получилось.

Скандал, напомним, разразился в конце прошлой недели после того, как издания New York Times и ARD рассказали о том, что 23 ведущих китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин за семь месяцев до Олимпиады в Токио. То же вещество было найдено и в организме российской фигуристки Камилы Валиевой, и WADA предприняло все меры, чтобы добиться через Спортивный арбитражный суд (CAS) максимального для нее наказания — четырехлетней дисквалификации. В случае же с пловцами из Китая WADA поверило в странную легенду о случайном попадании препарата в пробы спортсменов через кухню отеля, где они жили, и не стало требовать никаких санкций. Более того, эта история осталась бы тайной, если бы не утечка в прессу.

Вступительное заявление президента WADA Витольда Баньки, в основном, повторяло уже вышедший пресс-релиз организации. Он заявил, что на всех стадиях дела, связанного со сдачей 23 китайскими пловцами положительных проб на триметазизин, WADA действовало согласно правилам, и если бы история повторилась, то ничего нового делать бы его контора не стала. Генеральный советник WADA Росс Венцель отметил, что версия о случайном попадании вещества в организмы атлетов выглядела наиболее вероятной с самого начала, и шансы выиграть дело в CAS в случае протеста на решение антидопингового агентства Китая (Chinada) не наказывать пловцов были близки к нулю.

Старший директор WADA по науке и медицине Оливье Рабин отметил, что, согласно исследованиям, триметазидин в микроскопической концентрации не дал пловцам никакого преимущества, а директор WADA по разведке и расследованиям Гюнтер Юнгер подчеркнул, что ни на одной из стадий процесса не было подозрений на какие-либо манипуляции, поэтому протест на оправдательный вердикт Chinada подавать не стали.

Однако на ряд вопросов, возникших у журналистов относительно обстоятельств данного дела, руководители WADA вразумительно ответить не смогли. Вот они.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241045&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Почему на китайских пловцов не было наложено временное отстранение после обнаружения у них допинга?

Ответ WADA заключался в том, что не в его полномочиях было это делать. Когда информация о положительных допинг-пробах поступила в организацию — к слову, с двухмесячной с лишним задержкой, что в WADA тоже спокойно «проглотили», приняв отмазку о пандемии, то никакого отстранения агентство не потребовало. А после этого в июне был вынесен вердикт о невиновности атлетов, с чем в организации были согласны. При этом правила всемирного антидопингового кодекса говорят о том, что отстранение — пусть его и действительно должно накладывать не WADA, а национальное антидопинговое агентство — в любом случае обязательно.

«Если Китайское антидопинговое агентство этого не сделало, это должно было быть обжаловано, — подчеркнула глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в комментарии для РИА Новости. — Бесконечно слышим о том, что российская система не заслуживает доверия. Однако, мы абсолютно четко следуем всем требованиям стандартов — отстраняем спортсменов в тех случаях, когда этого требует кодекс, а если дисциплинарный антидопинговый комитет принимает иное решение — мы подаём апелляцию».

Почему информация о положительных пробах китайских пловцов не была обнародована, как того требует всемирный антидопинговый кодекс?

В WADA сообщили, что, как и в отношении предыдущего вопроса, публиковать информацию о положительных пробах спортсменов должно было Chinada. При этом Венцель подчеркнул, что если антидопингового нарушения не было, то и обнародование не является обязательным. Однако чиновник забыл добавить, что если очень хочется, то детали антидопинговых кейсов публиковать можно, и за это ничего не будет. Так, Международное агентство тестирования (ITA) разгласило информацию по делу Валиевой на Олимпиаде в Пекине спустя несколько дней после того, как результат ее допинг-пробы стал известен — и даже не посмотрело на ее статус «защищенного лица» в связи с 15-летним возрастом. Сослались на «повышенный общественный интерес» — и ладно.

Как триметазидин вообще мог появиться на кухне китайского отеля?

Ответа на этот вопрос в докладе Chinadа, которому в WADA поверили целиком и полностью, нет. Более того, там говорится, что следы триметазидина нашли только через два месяца после сдачи положительных проб. На что Ник Батлер, бывший журналист портала Inside The Games, ныне работающий вместе с известным немецким репортером Хайо Зеппельтом, заметил — неужели все это время кухню ни разу не мыли? Тем не менее, в WADA на это просто повторили, что причин сомневаться в правдивости выводов Chinada у агентства нет.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241084&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Наконец, самый главный вопрос — почему WADA поверило объяснениям китайской стороны и не поверило Валиевой, которая точно такой же незначительный след триметазидина в пробе объяснила случайным попаданием через клубничный десерт, приготовленный ее дедушкой?

Здесь в WADA решили, что лучшая защита — это нападение, и заявили, что концентрация триметазидина в организме Валиевой была больше, чем у китайских пловцов. Но — во-первых, ненамного: все так же близко к порогу обнаружения существующим методом, о чем говорилось в документах CAS. А во-вторых, по кодексу любое количество триметазидина в пробе — это повод для открытия дела.

Ну, а затем чиновники WADA повторили тезис, что о случайном попадании препарата в пробы китайцев говорит тот факт, что некоторых из них протестировали повторно — и анализы дали отрицательный результат. Но — во-первых, не все, что признают в WADA. А во-вторых, это в любом случае говорит только о том, что триметазидин в пробе содержался на грани порога обнаружения. И нет ни одной причины отвергать версию о том, что это могли быть остаточные следы после умышленного приема за некоторое время до соревнований. А если говорить о версии о дедушкином десерте Валиевой — совершенно непонятно, чем она хуже истории с рассыпанным по кухне китайского отеля триметазидина (который, к слову, выпускается в капсулах и продается по рецепту).

Также в WADA возразили, что опрошенные организацией производители триметазидина сообщили о бесполезности его для атлетов в небольшой концентрации. Но тогда возникает еще один вопрос — если этот препарат не помогает в малом количестве в циклическом виде спорта, почему в WADA решили, что он дает преимущество в сложнокоординационном фигурном катании?

На пресс-конференции WADA отвергло подозрения в том, что с Китаем, который ежегодно перечисляет в бюджет организации немалые суммы, просто не захотели связываться. Пригрозили юридическими последствиями как журналистам, так и экспертам, оставляющим «политизированные» комментарии к этому скандалу. Но, похоже, Банька и компания все-таки крепко влипли — и отмыться от, мягко говоря, крайне странного бездействия в допинговом скандале будет непросто.

Андрей Симоненко