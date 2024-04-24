Ефимова не попала в состав сборной России на турнир в Баня-Луке

Соревнования пройдут 27—28 апреля , на этих стартах российские пловцы могут выполнить норматив, необходимый для участия в Олимпиаде-2024. Ранее Ефимова заявляла РИА Новости, что не отказывается от поездки на Олимпийские игры в Париже. В ее копилке есть две серебряные и одна бронзовая награда Игр.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян на Игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях отобраться на Игры смогут максимум 55 российских спортсменов.