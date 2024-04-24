Ефимова не попала в состав сборной России на турнир в Баня-Луке

Соревнования пройдут 27—28 апреля, на этих стартах российские пловцы могут выполнить норматив, необходимый для участия в Олимпиаде-2024. Ранее Ефимова заявляла РИА Новости, что не отказывается от поездки на Олимпийские игры в Париже. В ее копилке есть две серебряные и одна бронзовая награда Игр.
Сборную России на турнире будут представлять Илья Бородин, Петр Жихарев, Дарья Клепикова, Климент Колесников, Егор Корнев, Мирон Лифинцев, Мартин Малютин, Кирилл Мартынычев, Андрей Минаков, Ксения Мишарина, Кирилл Пригода, Владислав Резниченко, Павел Самусенко, Данил Семьянинов, Алексей Сударев, Арина Суркова, Алексей Ткачев, Дарья Трофимова, Евгения Чикунова, Светлана Чимрова, Яна Шакирова и Роман Шевляков.
Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян на Игры, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях отобраться на Игры смогут максимум 55 российских спортсменов.