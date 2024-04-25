WADA назначило независимого прокурора для проверки дел китайских пловцов

ТАСС, 25 апреля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назначило независимого прокурора Эрика Коттье для проведения тщательной проверки по делу 23 китайских пловцов, в допинг-пробах которых было обнаружено запрещенное вещество. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Отмечается, что решение было принято единогласно при поддержке исполнительного комитета WADA.

«Честность и репутация WADA находятся под угрозой. В последние несколько дней WADA несправедливо обвинили в предвзятости в пользу Китая из-за того, что оно не подало апелляцию по делу Китайского антидопингового агентства в Спортивный арбитражный суд. Мы продолжаем отвергать ложные обвинения и рады возможности передать эти вопросы в руки опытного, уважаемого и независимого прокурора. Я благодарю членов исполнительного комитета WADA за встречу в такой короткий срок и за поддержку в этом вопросе», — сказал президент WADA Витольд Банька.

20 апреля газета The New York Times сообщила, что пробы 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, дали положительный результат на триметазидин, однако WADA не стало отстранять спортсменов, сославшись на слабую доказательную базу обвинений. В январе за употребление триметазидина была дисквалифицирована российская фигуристка Камила Валиева. Спортивный арбитражный суд удовлетворил требование WADA и отстранил спортсменку на четыре года, аннулировав ее результаты с 25 декабря 2021 года.