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18:38 (мск), источник: ТАСС

WADA назначило независимого прокурора для проверки дел китайских пловцов

Ранее газета The New York Times сообщила, что пробы 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, дали положительный результат на триметазидин.

Источник: AP 2023

ТАСС, 25 апреля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назначило независимого прокурора Эрика Коттье для проведения тщательной проверки по делу 23 китайских пловцов, в допинг-пробах которых было обнаружено запрещенное вещество. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Отмечается, что решение было принято единогласно при поддержке исполнительного комитета WADA.

«Честность и репутация WADA находятся под угрозой. В последние несколько дней WADA несправедливо обвинили в предвзятости в пользу Китая из-за того, что оно не подало апелляцию по делу Китайского антидопингового агентства в Спортивный арбитражный суд. Мы продолжаем отвергать ложные обвинения и рады возможности передать эти вопросы в руки опытного, уважаемого и независимого прокурора. Я благодарю членов исполнительного комитета WADA за встречу в такой короткий срок и за поддержку в этом вопросе», — сказал президент WADA Витольд Банька.

20 апреля газета The New York Times сообщила, что пробы 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, дали положительный результат на триметазидин, однако WADA не стало отстранять спортсменов, сославшись на слабую доказательную базу обвинений. В январе за употребление триметазидина была дисквалифицирована российская фигуристка Камила Валиева. Спортивный арбитражный суд удовлетворил требование WADA и отстранил спортсменку на четыре года, аннулировав ее результаты с 25 декабря 2021 года.

Китайская сторона заявила, что пловцы приняли запрещенное вещество непреднамеренно и в небольших количествах, так что против них не требуется предпринимать каких-либо действий. Расследование Китайского антидопингового агентства предположило, что инцидент произошел из-за испорченных продуктов питания. 23 апреля Антидопинговое агентство США выступило с призывом назначить независимого прокурора для рассмотрения дела о возможном сокрытии положительных допинг-проб китайских пловцов.

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