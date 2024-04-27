Бах заявил, что Международный олимпийский комитет доверяет WADA

ПАРИЖ, 27 апреля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) полностью доверяет Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и его правилам контроля. Об этом агентству Франс Пресс заявил президент МОК Томас Бах.

«Мы полностью доверяем WADA и его правилам контроля, WADA полностью следовало им. WADA проинформировало МОК о процедурах, которым следовало агентство», — заявил Бах.

Глава МОК также рассказал, что узнал о ситуации с положительными результатами допинг-проб китайских пловцов из СМИ, и отметил, что на данный момент нет никаких причин, чтобы они не участвовали в Олимпиаде в Париже.

20 апреля газета The New York Times сообщила, что пробы 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, дали положительный результат на триметазидин. Позднее WADA заявило, что не наказало спортсменов за нарушение антидопинговых правил перед Олимпиадой в Токио, так как не смогло опровергнуть информацию Китайского антидопингового агентства о непреднамеренности попадания запрещенного вещества в организмы спортсменов.

Китайская сторона заявила, что пловцы приняли запрещенное вещество непреднамеренно и в небольших количествах, так что против них не требуется предпринимать каких-либо действий. Расследование Китайского антидопингового агентства предположило, что инцидент произошел из-за испорченных продуктов питания. В январе за употребление триметазидина была дисквалифицирована российская фигуристка Камила Валиева. Спортивный арбитражный суд удовлетворил требование WADA и отстранил спортсменку на четыре года, аннулировав ее результаты с 25 декабря 2021 года.