Тарасова — о поддержке Баха в адрес ВАДА: «Значит, все это распространяется только на русских?»

«Значит, все это только на русских распространяется? Больше ни на кого что ли? Или правила для всех едины? Что говорит этот руководитель? Я была бы рада, если бы адвокаты Камилы хоть как-то воспользовались хотя бы чем-то. Потому что я не чувствую их, мы их не знаем, не видим и не слышим. Не чувствуем их действия!» — сказала Тарасова «СЭ».