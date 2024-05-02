Шиманович, Змушко и Кулешова одержали победы на турнире в Турции

Нашу страну на соревнованиях представляют лидеры национальной команды Илья Шиманович, Алина Змушко и Анастасия Кулешова. Помимо местных спортсменов и белорусов на чемпионат Турции также заявились пловцы из Казахстана. В первый день турнира участники разыграли 12 комплектов наград, каждый из наших спортсменов одержал по одной победе.



На дистанции 100 метров брассом у женщин лучшее время показала Алина Змушко (30,91 сек.), более чем на полсекунды опередив ставшую второй Аделаиду Пчелинцеву из Казахстана. В этом же виде программы среди мужчин первым бортика коснулся Илья Шиманович, его результат составил ровно 27 секунд. Анастасии Кулешовой не было равных на дистанции 50 метров на спине (28,92 сек.).



Данный турнир является для лидеров нашей команды этапом подготовки к главному старту четырехлетия, а также возможностью выполнить олимпийские нормативы. Завтра в Эдирне также состоятся 12 финалов. Шиманович и Змушко выступят на дистанции 100 метров брассом, на которой оба уже имеют лицензии в Париж. Кулешова в пятницу поборется за победу на полтиннике баттерфляем.