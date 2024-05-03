Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лутон Таун
Эвертон
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хетафе
Атлетик
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ланс
Лорьян
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торино
Болонья
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:00
Тулуза
Монпелье
Хоккей. НХЛ
4.05
Нэшвилл
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
4.05
Вегас
Даллас
Футбол. Первая лига
4.05
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
Все события
20:57 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруски Змушко и Кулешова одержали очередные победы на открытом чемпионате Турции

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В турецком Эдирне продолжается открытый чемпионат Турции по плаванию с участием белорусских пловцов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Нашу команду на турнире представляют лидеры отечественного плавания Илья Шиманович, Алина Змушко и Анастасия Кулешова. Во второй соревновательный день спортсмены определили сильнейших в 12 видах программы, два финала закончились белорусскими победами. На дистанции 100 метров брассом равных не было Змушко, которая показала время 1:07,57 сек. — ближайшая из соперниц проиграла более трех секунд.

На дистанции 50 метров баттерфляем у девушек первое место заняла Кулешова, опередив ставшую второй представительницу Казахстана Софью Сподаренко на 0,21 сек. Шиманович, однако, поддержать победную поступь подруг по команде не смог: на стометровке брассом Илья с результатом 59,70 сек. финишировал вторым, уступив победителю Беркаю Эгретиру всего 0,15 сек.

Для белорусского трио эти медали стали вторыми на чемпионате — накануне Шиманович и Змушко первенствовали на дистанции 50 метров брассом, а Кулешова была первой на «полтиннике» на спине. Завтра наши спортсмены вновь выйдут на старт предварительных заплывов: Шиманович и Змушко выступят на дистанции 200 метров брассом, Кулешова заявлена на стометровку баттерфляем.

Данный турнир является для лидеров нашей команды этапом подготовки к летней Олимпиаде, а также возможностью выполнить нормативы на Игры в Париж. Помимо местных спортсменов и белорусов участие в открытом чемпионате Турции также принимают пловцы из Казахстана. Завтра в последний день турнира будут разыграны 10 комплектов наград.

Читайте также от «БЕЛТА»
Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Творожно-шоколадный десерт с бананом
Простой куриный бульон для вашего здоровья
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь