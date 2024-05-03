Белоруски Змушко и Кулешова одержали очередные победы на открытом чемпионате Турции

Нашу команду на турнире представляют лидеры отечественного плавания Илья Шиманович, Алина Змушко и Анастасия Кулешова. Во второй соревновательный день спортсмены определили сильнейших в 12 видах программы, два финала закончились белорусскими победами. На дистанции 100 метров брассом равных не было Змушко, которая показала время 1:07,57 сек. — ближайшая из соперниц проиграла более трех секунд.



На дистанции 50 метров баттерфляем у девушек первое место заняла Кулешова, опередив ставшую второй представительницу Казахстана Софью Сподаренко на 0,21 сек. Шиманович, однако, поддержать победную поступь подруг по команде не смог: на стометровке брассом Илья с результатом 59,70 сек. финишировал вторым, уступив победителю Беркаю Эгретиру всего 0,15 сек.



Для белорусского трио эти медали стали вторыми на чемпионате — накануне Шиманович и Змушко первенствовали на дистанции 50 метров брассом, а Кулешова была первой на «полтиннике» на спине. Завтра наши спортсмены вновь выйдут на старт предварительных заплывов: Шиманович и Змушко выступят на дистанции 200 метров брассом, Кулешова заявлена на стометровку баттерфляем.



Данный турнир является для лидеров нашей команды этапом подготовки к летней Олимпиаде, а также возможностью выполнить нормативы на Игры в Париж. Помимо местных спортсменов и белорусов участие в открытом чемпионате Турции также принимают пловцы из Казахстана. Завтра в последний день турнира будут разыграны 10 комплектов наград.