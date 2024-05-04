World Aquatics назначила комиссию из пяти человек для рассмотрения дела китайских пловцов

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Международная федерация плавания (World Aquatics) назначила комиссию по антидопинговому аудиту из пяти человек для рассмотрения дела 23 китайских пловцов. Об этом на своей странице в Х сообщил журналист газеты The Times Мэтт Лоутон.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назначило независимого прокурора Эрика Коттье для проведения тщательной проверки ситуации.

20 апреля газета The New York Times сообщила, что пробы 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, дали положительный результат на триметазидин, однако WADA не стало отстранять спортсменов, сославшись на слабую доказательную базу обвинений. В январе за употребление триметазидина была дисквалифицирована российская фигуристка Камила Валиева. Спортивный арбитражный суд удовлетворил требование WADA и отстранил спортсменку на четыре года, аннулировав ее результаты с 25 декабря 2021 года.