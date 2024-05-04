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10:18 (мск), источник: ТАСС

World Aquatics назначила комиссию из пяти человек для рассмотрения дела китайских пловцов

Пробы 23 китайских спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, дали положительный результат на триметазидин, однако WADA не стало отстранять спортсменов, сославшись на слабую доказательную базу обвинений.

Источник: AP 2023

ЛОНДОН, 4 мая. /ТАСС/. Международная федерация плавания (World Aquatics) назначила комиссию по антидопинговому аудиту из пяти человек для рассмотрения дела 23 китайских пловцов. Об этом на своей странице в Х сообщил журналист газеты The Times Мэтт Лоутон.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назначило независимого прокурора Эрика Коттье для проведения тщательной проверки ситуации.

20 апреля газета The New York Times сообщила, что пробы 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, дали положительный результат на триметазидин, однако WADA не стало отстранять спортсменов, сославшись на слабую доказательную базу обвинений. В январе за употребление триметазидина была дисквалифицирована российская фигуристка Камила Валиева. Спортивный арбитражный суд удовлетворил требование WADA и отстранил спортсменку на четыре года, аннулировав ее результаты с 25 декабря 2021 года.

Китайская сторона заявила, что пловцы приняли запрещенное вещество непреднамеренно и в небольших количествах, так что против них не требуется предпринимать каких-либо действий. Расследование Китайского антидопингового агентства предположило, что инцидент произошел из-за испорченных продуктов питания. 23 апреля Антидопинговое агентство США выступило с призывом назначить независимого прокурора для рассмотрения дела о возможном сокрытии положительных допинг-проб китайских пловцов.

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