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19:43 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские пловцы завершили открытый чемпионат Турции с восемью победами

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В турецком Эдирне подошел к концу открытый чемпионат Турции по плаванию с участием белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Нашу команду на турнире представили лидеры отечественного плавания Илья Шиманович, Алина Змушко и Анастасия Кулешова. На троих белорусы выступили в девяти видах программы и одержали восемь побед. Сегодня в заключительный день соревнований Змушко с 8-секундным запасом выиграла финал на дистанции 200 м брассом у женщин, Шиманович первенствовал на этой же дистанции у мужчин, а Кулешова стала лучшей в решающем заплыве на стометровке баттерфляем.

Таким образом, в Турции Алина Змушко забрала все три дистанции в брассе (50 м, 100 м и 200 м), а Анастасия Кулешова ранее побеждала на «полтинниках» баттерфляем и на спине. Идеального результата не добился только Илья Шиманович, который выиграл два финала (50 м и 200 м), но занял второе место на стометровке брассом.

Помимо местных спортсменов и белорусов участие в открытом чемпионате Турции также принимали пловцы из Казахстана. Этот турнир стал для лидеров нашей команды одним из этапов подготовки к летним Олимпийским играм: на данный момент лицензии имеют Шиманович и Змушко (оба на сотне брассом), а также Анастасия Шкурдай (100 м и 200 м на спине). На поездку в Париж претендует и Кулешова на дистанции 100 м баттерфляем.

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