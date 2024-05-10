World Aquatics расследует выступление пловцов с российской символикой

В марте президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявлял РИА Новости, что российские пловцы смогут выступить под национальным флагом на турнире Swim Wars в Боснии и Герцеговине, поскольку эти соревнования проводятся не под эгидой World Aquatics.

Однако, как сообщил SwimSwam источник, исполнительный директор World Aquatics Брент Новицки уведомлял в электронном письме Ассоциацию плавания Боснии и Герцеговины, что на соревнованиях все равно должны соблюдаться наложенные World Aquatics ограничения.

Турнир прошел 27—28 апреля в Баня-Луке, в социальных сетях распространились фотографии, на которых участники соревнований из России, включая олимпийского призера Климента Колесникова и рекордсменку мира Евгению Чикунову, носят экипировку с национальным флагом и символикой.

«Отдел по обеспечению целостности World Aquatics видел фоторграфии с соревнований в Боснии и Герцеговине. Очевидно, что имело место явное нарушение правил, поэтому расследование было начато незамедлительно. Против всех ответственных сторон, уличенных в нарушении правил, будут приняты решительные меры», — говорится в заявлении World Aquatics.