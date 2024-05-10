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10 мая, источник: Спорт РИА Новости

World Aquatics расследует выступление пловцов с российской символикой

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Международная федерация плавания (World Aquatics) открыла расследование в связи с выступлением российских пловцов с национальной символикой на турнире в Боснии и Герцеговине, сообщает SwimSwam.

Источник: РИА "Новости"

В марте президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявлял РИА Новости, что российские пловцы смогут выступить под национальным флагом на турнире Swim Wars в Боснии и Герцеговине, поскольку эти соревнования проводятся не под эгидой World Aquatics.

Однако, как сообщил SwimSwam источник, исполнительный директор World Aquatics Брент Новицки уведомлял в электронном письме Ассоциацию плавания Боснии и Герцеговины, что на соревнованиях все равно должны соблюдаться наложенные World Aquatics ограничения.

Турнир прошел 27—28 апреля в Баня-Луке, в социальных сетях распространились фотографии, на которых участники соревнований из России, включая олимпийского призера Климента Колесникова и рекордсменку мира Евгению Чикунову, носят экипировку с национальным флагом и символикой.

«Отдел по обеспечению целостности World Aquatics видел фоторграфии с соревнований в Боснии и Герцеговине. Очевидно, что имело место явное нарушение правил, поэтому расследование было начато незамедлительно. Против всех ответственных сторон, уличенных в нарушении правил, будут приняты решительные меры», — говорится в заявлении World Aquatics.

В марте 2022 года World Aquatics отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В сентябре 2023 года федерация допустила российских и белорусских пловцов к соревнованиям в нейтральном статусе, но при этом установила критерии допуска, разрешив выступление только в индивидуальных дисциплинах.

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