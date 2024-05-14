Чиновников отправили в тюрьму за выполнение санкций ВАДА. Скандал с флагом в Африке

Президент Туниса запрещает выполнять ограничения по национальной символике

В Тунисе раскручиваются уголовные дела против спортивных чиновников. Задержаны главы федерации плавания, национальной антидопинговой организации и еще несколько функционеров. Первопричиной стали недавние санкции Всемирного антидопингового агентства, которые тунисские чиновники попытались соблюсти. Но президент страны отказывается мириться с отсутствием национального флага на спортивных соревнованиях и готов действовать очень решительно.

Акт агрессии

Инцидент, который поднял волну арестов, произошел в пятницу 10 мая на открытом чемпионате Туниса по плаванию среди мастеров, который проходил под эгидой национальной федерации этого вида спорта. Возмущение руководства страны вызвало то, что висящий в олимпийском бассейне в Радесе флаг страны был прикрыт красной тканью так, что она закрывала полумесяц и пятиконечную звезду. Фотография из бассейна разлетелась в Сети.

Подобным образом организаторы соревнований отреагировали на недавно вступившие в силу санкции ВАДА, согласно которым флаг Туниса не должен подниматься на региональных, континентальных или мировых чемпионатах. Но многие в стране эту навязанную нейтральность не приняли. Резонанс от инцидента на плавательном турнире в Радесе быстро докатился до президента Туниса Каиса Саида. Уже вечером этого дня администрация главы государства опубликовала видео, на котором Саид посещает бассейн, поднимает флаг и поет национальный гимн.

На этом президент Туниса не остановился. Произошедшее он назвал «актом агрессии» и призвал принять незамедлительные меры против лиц, ответственных за сокрытие флага. Уже в ночь с пятницы на субботу министерство молодежи, спорта и туризма страны объявило о роспуске правления федерации плавания, а также об увольнении главы национального антидопингового агентства (ANAD) и чиновника из провинции Бен-Арус, в которой проходили соревнования.

Дальше за дело взялась прокуратура. Были задержаны президент и другие руководители федерации плавания, а также генеральный директор ANAD. В общей сложности под стражей оказались девять человек. Их обвиняют в уголовных преступлениях, таких как нападение на флаг Туниса, создание организованной группы для совершения атак и беспорядков, заговор против внутренней безопасности государства.

ВАДА обеспокоено

Санкции ВАДА в отношении Туниса вступили в силу в конце апреля. Но еще в ноябре 2023 года антидопинговое агентство предупреждало ANAD о несоблюдении международных правил. Причина в том, что тунисцы не смогли полностью реализовать Всемирный антидопинговый кодекс версии 2021 года в рамках своей правовой системы. Чтобы устранить эти несоответствия, ВАДА дало четыре месяца. В начале апреля срок подошел к концу. У африканцев был 21 день, чтобы оспорить санкции, но они апелляцию так и не подали.

Таким образом, Тунис лишился национальной символики на крупных международных соревнованиях, включая Олимпиаду и Паралимпиаду 2024 года, которые пройдут в Париже. Также на территории страны нельзя проводить региональные, континентальные и мировые чемпионаты.

Всего этого страна лишается, пока соответствие кодекcу ВАДА не будет достигнуто. Инцидент с флагом и последующим арестом чиновников может сильно ударить по шансам Туниса вернуть свою национальную символику на международных соревнованиях.

«С момента выявления несоответствия в Тунисе кодексу ВАДА тесно сотрудничает с властями, чтобы обеспечить решение этого вопроса как можно быстрее, — говорится в недавнем пресс-релизе агентства. — Действительно, в этом отношении достигнут значительный прогресс, что делает последнее происшествие еще более прискорбным и несвоевременным. ВАДА по-прежнему уверено, что вопрос будет решен в самое ближайшее время».

В том же пресс-релизе организация выразила обеспокоенность по поводу ареста и увольнения генерального директора ANAD за то, что он попытался подчиниться выставленным требованиям.

«ВАДА призывает к его немедленному и безоговорочному освобождению из-под стражи, а также к снятию любых обвинений, выдвинутых против него в связи с этим», — сообщается на сайте агентства.

Интересно, что в пресс-релизе, состоящем из четырех абзацев, говорится только о генеральном директоре ANAD. Представители национальной федерации плавания, которые тоже находятся под арестом, никак не упоминаются.

Нейтральная Олимпиада

Тунис стал третьей страной, лишенной национальной символики на предстоящей Олимпиаде с подачи ВАДА. Ранее дисквалифицировали Россию и Анголу. К нашей стране претензии агентства тянутся с 2015 года, и санкции должны были быть сняты в 2022-м, но до сих пор в этом отношении ничего не меняется.

В санкционный список в скором времени может добавиться еще несколько стран. Почти ко всем из них вопросы те же, что и к Тунису, — несоответствие национального законодательства антидопинговому кодексу версии 2021 года.

«ВАДА всегда поддерживает подписантов кодекса и помогает им, когда у них есть несоответствия, чтобы избежать этой ситуации, — объяснял глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька. — Однако гармонизация антидопинговой системы имеет решающее значение — мы согласны со спортсменами, когда они говорят нам, что все стороны, подписавшие Всемирный антидопинговый кодекс, должны соблюдать такие же высокие стандарты, как и они сами. Подписавшиеся стороны должны соблюдать правила и решения — в противном случае мы не сможем обеспечить равные условия игры».

Под наблюдением у ВАДА находились Венесуэла, Нигерия и Филиппины. Однако они (в отличие от Туниса и Анголы) не согласились с наложенными санкциями и пытаются оспорить их в спортивном арбитражном суде.