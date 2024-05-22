В США призвали ФБР и МОК расследовать дело китайских пловцов | Источник: Спорт РИА Новости

Также спецкомитет палаты представителей направил письмо генеральному прокурору США и в Федеральное бюро расследований (ФБР). Конгрессмены США подозревают Китай в «широкой государственной стратегии по нечестной конкуренции» на Олимпийских играх, а также сравнивают эту ситуацию с допинговом скандалом вокруг российского спорта.

«Крайне важно оценить, спонсировались ли эти предполагаемые допинговые практики государством, что может служить основанием для дальнейших дипломатических мер со стороны Соединенных Штатов и международного сообщества. Кроме того, поскольку до Олимпийских игр 2024 года в Париже осталось менее 100 дней, понимание всего масштаба скандала имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы наши американские спортсмены соревновались в честной конкуренции», — говорится в письме спецкомитета.

Помимо этого, в спецкомитете призвали МОК привлечь Всемирное антидопинговое агентство (WADA) к ответственности, а также потребовали гарантии, что китайские спортсмены с положительным результатом допинг-тестов на запрещенные вещества не будут допущены к соревнованиям. Также спецкомитет ставит под сомнение законность Олимпийских игр и авторитет МОК из-за ситуации с пловцами из Китая, намекая на то, что WADA получило от правительства Китая 2 миллиона долларов «в виде дополнительных средств».

Ранее глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт обвинил WADA и Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) в сокрытии информации в деле пловцов и заявил, что «все, кто приложил к этому руку, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона». На совете учредителей WADA 17 мая Банька, комментируя дело пловцов из Китая, обвинил USADA в лицемерии и заявил, что 90% американских атлетов не находятся под действием Всемирного антидопингового кодекса, а 31% спортсменов из тех, что находятся, не проходили допинг-тестирование. Первый президент WADA Ричард Паунд предложил возбудить дисциплинарное дело в отношении USADA за «колоссальный ущерб», нанесенный организации действиями американской стороны. USADA обвинило WADA в манипуляции фактами из-за подозрений в адрес спортсменов из США.

Ранее немецкий телеканал ARD сообщил, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. Именно за это вещество была дисквалифицирована на четыре года российская фигуристка Камила Валиева. Тогда китайских атлетов допустили к Олимпиаде в Токио. WADA 13 апреля сообщило, что не наказало китайских спортсменов, так как не смогло опровергнуть вердикт CHINADA о непреднамеренном попадании запрещенного вещества в организмы спортсменов.