В Сену перед Олимпиадой в Париже попало 50 миллионов литров сточных вод

По информации CNEWS, загрязнение реки продолжалось на протяжении нескольких недель в мае. Поломка трех насосов была выявлена на станции в департаменте Ивлин к западу от Парижа. Однако в настоящее время ситуация находится под контролем.

При этом отмечается, что концентрация болезнетворных фекальных бактерий в реке и до этого инцидента превышала норму в два раза.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, президент Франции Эммануэль Макрон, мэр Парижа Анн Идальго и исполнительный директор МОК Кристоф Дюби заявляли, что готовы искупаться Сене перед стартом летней Олимпиады в Париже.